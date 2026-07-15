Un acertante de la Bonoloto gana más de un millón y medio de euros en Serón (Almería)

Archivo - El lotero Juan Antonio Prada que ha repartido parte del ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2024 correspondiente al número 94974 celebra su suerte en la administración nº 251, a 6 de enero de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de la Bonoloto ha ganado este miércoles más de un millón y medio de euros al portar el único boleto premiado de Primera Categoría (seis aciertos).

En concreto, el boleto ha sido premiado con 1.592.125,63 euros y ha sido validado en el Despacho Receptor nº 05.650, situada en Plaza Nueva, 2.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 15 de julio, ha estado formada por los números 45, 44, 31 19, 7 y 23. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.758.803 euros.