La Aemet activa los avisos amarillos por lluvias y tormentas en Almería hasta este martes

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por fenómenos meteorológicos adversos con episodios de lluvias y tormentas en toda la provincia de Almería con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información publicada en la página web de la Aemet, consultada por Europa Press, la entrada del otoño se estrena en Almería con avisos que se mantendrán vigentes desde las 22,00 horas de este lunes hasta las 7,59 horas de este martes, 23 de septiembre.

Las previsiones de lluvias acompañadas de tormentas son de entre un 40 y 70 por ciento en las comarcas del Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento, Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital, toda vez que en la comarca del Levante almeriense se dan con una probabilidad mayor al 70 por ciento.