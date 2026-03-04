Los agentes heridos en Cabo de Gata (Almería) sufrieron un golpe de mar tras salir al encuentro de 'narcolanchas'

Archivo - Una 'narcolancha' intervenida por la Guardia Civil en Almería en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos agentes de la Guardia Civil que han resultado heridos este miércoles cuando se encontraban a bordo de la patrullera 'Río Jiloca' en Cabo de Gata (Almería) habrían sufrido un golpe de mar en la popa de la embarcación, que la dejó inutilizada, tras haber zarpado al encuentro de 'narcolanchas' que se refugian del temporal en la zona.

El secretario provincial de Jucil en Almería, Rafael Maldonado, ha señalado las condiciones adversas en las que ha salido la embarcación ante los avisos meteorológicos activados en la zona, con vientos de fuerza 7 y olas de varios metros. "En un día como hoy, no deberían haber salido", ha apuntado.

En esta línea, ha lamentado las heridas sufridas por ambos agentes, uno de los cuales deberá recibir "puntos en el brazo" mientras que el otro padece una "esguince de tobillo", a causa del incidente derivado del uso de "embarcaciones obsoletas que no están preparadas para la lucha contra el narco".

"Son embarcaciones muy antiguas para un día de tan mala mar", ha aseverado Maldonado, quien ha apuntado que la patrullera siniestrada después de la ola que ha entrado por popa y ha roto todos los cristales y el sistema eléctrico, apenas alcanza los "40 nudos de velocidad máxima" en un día de condiciones favorables.

Con ello, ha criticado el "abandono de los medios materiales y marítimos" que sufren los agentes, con embarcaciones "obsoletas" que "no están preparadas para la lucha contra el narcotráfico" y tampoco para "soportar las condiciones del mar que tenemos".

Los dos agentes heridos, que viajaban con otros tres, iban a bordo de la patrullera Río Jiloca a unas 2,5 millas de la costa de Cabo de Gata (Almería) en el momento de los hechos, por los que Salvamento Marítimo recibió un aviso de auxilio sobre las 13,00 horas.

Aunque se ha movilizado la Salvamar Carina y el helicóptero Helimer 221, los ocupantes de la nave han sido finalmente rescatados por la patrullera Serviola, que se encontraba en las proximidades. La salvamar ha remolcado la patrullera afectada.

Los heridos y la embarcación han sido trasladados hacia el Puerto de Almería, donde los afectados han sido desembarcados por la nave auxiliar María Zambrano.