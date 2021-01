Alcalde de Almería publicará un bando ampliando restricciones de la Junta, "pero más importante es el sentido común"

ALMERÍA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha anunciado que publicarán un bando ampliando las medidas de la Junta de Andalucía que desde el ámbito del Ayuntamiento se pueden adoptar, pero ha insistido en que "más importante que cualquier norma es la responsabilidad, el sentido común y atender las directrices de las autoridades sanitarias".

Así se ha pronunciado en un vídeo en redes sociales, consultado por Europa Press, en el que recuerda que la ciudad se encuentra en el grupo de aquellas que tienen más de 500 casos por 100.000 habitantes y que por tanto está cerrado.

"No podemos permitirnos seguir subiendo la curva porque eso conllevaría el cierre de toda la actividad no esencial", avisa el alcalde. "Nos jugamos, no solo las vidas, también el porvenir de mucho autónomos, comerciantes, hosteleros y trabajadores de esos sectores que, si vieran cerrada la actividad, tendrían graves problemas para afrontar el futuro", añade.