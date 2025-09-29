El alcalde de Berja (Almería) espera la pronta resolución del crimen del vecino asesinado: "No es nada normal"

El municipio decreta dos días de luto oficial ante la "trágica muerte" de su vecino

BERJA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Berja (Almería), José Carlos Lupión, espera que el crimen de Antonio Campos, el vecino del municipio de 54 años de edad cuyo cuerpo sin vida y con visibles signos de violencia ha sido encontrado esta madrugada en el maletero de su vehículo junto a un almacén hortofrutícola del núcleo ejidense de San Agustín, se esclarezca "lo antes posible" ya que la situación "no es nada normal" y "deja una sensación de mucha inseguridad".

"Todos ponernos de nuestra parte para que los autores estén a disposición judicial y sobre ellos caiga el peso de la ley", ha manifestado el primer edil virgitano en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, en las que ha expresado su extrañeza ante este suceso y las circunstancias en las que ha aparecido la víctima. "Es un ensañamiento, teóricamente y por lo poco que sabemos, muy exagerado", reconocido.

Lupión ha mostrado sus reservas a que el crimen pueda estar vinculado de alguna forma al "crimen localizado" por la situación en la que ha aparecido el vehículo, "al lado de una cámara" y "en un polígono industrial, en el lateral de una empresa, donde hay cada 30 metros una cámara visible desde el exterior".

"No sé lo que ha podido ocurrir. Las conjeturas son muchas, las preguntas son muchas y las respuestas muy pocas", ha dicho el alcalde quien, no obstante, se ha mostrado consciente de las graves lesiones y circunstancias en las que se ha hallado el cuerpo.

El regidor ha precisado que él mismo se ha desplazado hasta el lugar en el que el cadáver ha aparecido, dentro del vehículo, en el marco de la búsqueda realizada desde que se tuvo constancia de su desaparición el pasado fin de semana, lo que "movilizó a todo el pueblo".

En esta línea, confía en que son "muchos los datos" que pueden llevar a los investigadores de la Guardia Civil a una pronta resolución del caso. "El no tener respuesta se hace muy duro", ha apostillado.

El Ayuntamiento de Berja ha decretado dos días de luto oficial por la "trágica muerte" de su vecino, que ha causado una "conmoción" y un "hondo pesar" en el primer edil y "toda la ciudadanía" ante la figura de un hombre del que han destacado su "contribución" a la hora de "engrandecer el nombre de la ciudad de Berja" y por su "incansable trabajo en favor de esta ciudad".

UN VIAJE A GRANADA

El alcalde ha recordado que Antonio Campos tenía previsto durante este fin de semana un viaje a Granada, donde había quedado el domingo a las 10,00 horas con unos amigos para visitar la Virgen de las Angustias, si bien no llegó a aparecer. "Entonces ya sí saltaron todas las alarmas", ha afirmado ante la desaparición de la que se había dado cuenta ya en la noche anterior.

El regidor ha incidido en que el hombre era "muy riguroso en su rutina, en sus cosas, en sus reuniones y con su familia", por lo que desde el primer momento se sospechó en que su desaparición pudiera estar relacionada con algún tipo de accidente o con la posibilidad de que fuera retenido en algún sitio. "Sabíamos que la situación no era normal"

Para el regidor, la víctima se caracterizaba por ser una "persona solidaria" y "colaboradora" que, según cree, "no tenía ningún enemigo", sentido en el que no ha sido capaz de imaginar qué tipo de situación ha debido afrontar para acabar de este modo. "Son todo conjeturas de si puede ser un robo, si puede ser una extorsión, no sabemos", ha dicho.

"Antonio no es una persona que pase muchas horas y lo puedas empezar a echar de menos. Antonio es una persona con una vida muy ordenada, incapaz de no acudir a una cita sin previamente decir que no iba a llegar, que su teléfono siempre estaba abierto. Nunca ha dejado de contestar a un mensaje", ha recordado sobre el fallecido, quien tenía una gran implicación en la vida social, cultural y religiosa del municipio.

"Nadie merece eso, ni nadie puede pasar por una situación así, pero es que la figura de una persona como Antonio Campos, los que lo conocemos, no alcanzamos a pensar qué puede haber ocurrido para que tenga este desenlace tan trágico y tan luctuoso", ha añadido.