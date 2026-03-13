El alcalde de Carboneras (Almería) tacha de "teatro" la exigencia de dimisión y relevo del PSOE, que está "dinamitado"

Archivo - El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS). - AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha rechazado este viernes las exigencias del PSOE para que dimita y ceda la Alcaldía al portavoz socialista José Luis Amérigo conforme a un pacto suscrito en 2024 al considerar que "hoy por hoy" el gobierno local que sustenta junto a otros cinco ediles del PP aporta "estabilidad" frente a un grupo socialista "dinamitado y dividido".

"Lo que estamos viendo es un teatro para distraer y disimular la propia debilidad política en la que tienen sumida al PSOE en Carboneras", ha manifestado Hernández en un comunicado remitido a Europa Press, en el que ha recordado que su equipo de gobierno "está abierto a todo aquel concejal que quiera sumar por Carboneras".

El primer edil ha incidido en que "el portavoz del PSOE sabe perfectamente que no cuenta con los votos necesarios para una investidura", puesto que cuenta con seis miembros de los 13 de la Corporación. De los seis concejales del PSOE, tres llegaron a compartir gobierno local con Hernández y otros ediles del PP, lo que originó tensiones en el seno del grupo socialista con un amago de expulsión que, pese a anunciarse, no se materializó.

Para el alcalde de Carboneras resulta "sorprendente" que ahora el secretario general del PSOE, Francisco Capel, acuda al notario para "tratar de convertir en alcalde a un concejal que tiene a su propio grupo municipal dinamitado y dividido" y que, "con esos mimbres, pretendan liderar un gobierno entero".

"Es sorprendente también porque la petición llega de una persona que formó parte del gobierno tras la moción de censura y solo duró cinco meses", ha añadido el regidor en relación al primer gobierno al que accedió en este mandato mediante la moción de censura acordada con el PSOE.

Según ha apuntado, dicha composición de gobierno acabó "no por diferencias ideológicas" sino porque Capel fue "cesado junto a otros dos concejales por incumplimiento de sus responsabilidades en el Ayuntamiento" ante unas "penosas fiestas de San Antonio que todo el pueblo recuerda".

Con ello, ha cuestionado la "urgencia política" y el "derecho legítimo" reclamado por el PSOE al haber "esperado desde agosto hasta ahora" para pedir el relevo. "Es triste, pero parece que no querían que la responsabilidad de la Alcaldía, si es que finalmente les tocaba, les estropeara las vacaciones de verano", ha ironizado Hernández.

De este modo, considera el alcalde que la petición del PSOE "llega tarde", "mal" y con una "falta de seriedad y legitimidad totales", por lo que cree que solo Amérigo y Capel pueden "explicar a qué intereses políticos o particulares se debe ahora esta petición".

A través de la notaría de Carboneras se notificó el pasado 20 de febrero al alcalde un escrito de parte los socialistas en el que se señalaban sus "continuos incumplimientos" del acuerdo y se solicitaba "de manera urgente" que dimita de la Alcaldía y se convoque un pleno para elegir como alcalde al portavoz socialista.

El acuerdo, rubricado el 29 de febrero de 2024 y vinculado a la moción de censura que el 15 de marzo de ese mismo año apartó de la Alcaldía al entonces regidor 'popular' Felipe Cayuela --ahora no adscrito--, establecía que el gobierno municipal se desarrollaría en dos etapas.

Así, Hernández sería alcalde desde la moción de censura hasta agosto de 2025 y, a partir de esa fecha, debía dimitir para que Amérigo fuera nombrado alcalde con el apoyo de los concejales firmantes del acuerdo, si bien los socialistas reprochan que Hernández no haya dimitido cinco meses y medio después del plazo fijado para ese relevo.

Según han recordado, el propio pacto-contrato contempla además consecuencias en caso de incumplimiento. En concreto, el artículo 34 establece que el incumplimiento total o parcial de sus cláusulas conllevaría una indemnización individual de 30.000 euros para el resto de firmantes en concepto de daños y perjuicios morales y políticos.

Los socialistas también han advertido de que, ante la falta de respuesta al requerimiento notarial, ejercerán todas las acciones políticas y legales necesarias para exigir el cumplimiento del acuerdo.