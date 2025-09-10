El alcalde de El Ejido (Almería) defiende un Cercanías en el Poniente para "garantizar su crecimiento y competitividad"

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha defendido este miércoles la creación de un servicio de cercanías en el Poniente almeriense que conecte con la capital a fin de "garantizar su crecimiento y competitividad" dado que actualmente la principal conexión es la autovía A-7, que "está colapsada".

El primer edil ejidense ha hecho estas consideraciones después de que conocerse que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no tiene previsto efectuar "a corto plazo" un estudio de viabilidad con el que evaluar la potencial implantación de este servicio de trenes en el marco de las obligaciones de servicio público.

En una nota, el regidor ha asegurado que ve "absolutamente injustificable" la negativa del Gobierno central a esta alternativa de transporte "sin haber hecho un estudio de viabilidad económica, máxime teniendo en cuenta que esta es una Comarca muy dinámica desde el punto de vista económico y social".

"Condenar al Poniente a no tener ningún otro tipo de conexión con la capital en materia de movilidad que no sea una autovía, que además está colapsada, me parece un completo disparate", ha trasladado antes de urgir "nuevas conexiones" que acerquen a su municipio la futura Alta Velocidad.

Asimismo, el máximo responsable municipal ha subrayado que la conexión ferroviaria entre todos los municipios del Poniente y la capital se hace "absolutamente imprescindible a medio plazo".

Con ello, ha recordado que la comarca cuenta con una población total superior a las 300.000 personas, lo que supone "cerca de la mitad de la población de toda la provincia", según ha calculado.

"Estoy convencido, y lo vamos a estudiar, que hay muchas zonas en la geografía española que tienen tren de cercanías y no cuentan con la población y el dinamismo que tiene una comarca como la nuestra, por ello que estamos obligados a insistir y recordar que todos los datos apuntan a que a medio plazo se hace necesario ese tipo de movilidad", ha insistido.

El primer edil ha aprovechado para reivindicar también el tercer carril para la autovía en el tramo que comprende entre Aguadulce y la capital, dado que la comarca "va a seguir creciendo en población", por lo que "requerirá cada vez de mayores desplazamientos a la capital no solo por motivos laborales o de otro tipo, sino también para coger la Alta Velocidad, cuando llegue".