La AIE liberará 400 millones de barriles de petróleo en la mayor intervención de su historia

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado "por unanimidad" la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para abordar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Los países de la AIE han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia", ha anunciado este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, para quien los desafíos a los que se enfrenta el mercado petrolero "son de una escala sin precedentes".

La decisión de tomar medidas colectivas de emergencia fue tomada tras la reunión extraordinaria del martes de los gobiernos miembros de la AIE y serán puestas a disposición del mercado en un plazo adecuado a las circunstancias nacionales de cada país miembro, complementándose con medidas de emergencia adicionales por parte de algunos países.

Con la liberación de estos 400 millones de barriles de petróleo, más del doble de la anterior intervención récord de la agencia al comienzo de la guerra de Ucrania, cuando liberó 182 millones de barriles de crudo, la AIE pretende compensar el suministro que se perdió debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

No obstante, a pesar de destacar la importancia de la medida anunciada para aliviar los impactos inmediatos de la perturbación en los mercados, Birol ha subrayado que lo más importante para restablecer la estabilidad de los flujos de petróleo y gas "es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz".

En su intervención, Birol ha subrayado que el conflicto en Oriente Próximo "está teniendo un impacto significativo en los mercados mundiales de petróleo y gas", lo que conlleva importantes implicaciones para la seguridad energética, la asequibilidad de la energía y la economía global.

En el caso del petróleo, ha recordado que el estrecho de Ormuz es la ruta de comercialización para alrededor de 15 millones de barriles diarios del suministro mundial de crudo y de otros 5 millones de barriles diarios de productos derivados del petróleo, lo que representa alrededor del 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta del país persa, bloqueando de facto el paso de Ormuz, los flujos de petróleo, gas y otras materias primas a través del estrecho "prácticamente se han detenido", ha apuntado el director de la AIE, advirtiendo de que, sin suficientes rutas de comercialización y sin más almacenamiento disponible, los productores de petróleo de Oriente Próximo han comenzado a reducir la producción.

Los miembros de la AIE mantienen actualmente unos 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles en inventarios de la industria que se mantienen por obligación gubernamental.

Esta liberación coordinada de reservas es la sexta en la historia de la AIE desde su fundación en noviembre de 1974, tras la crisis del petróleo desatada durante la guerra del Yom Kippur. Anteriormente, la AIE había recurrido a la liberación de las reservas estratégicas de petróleo de los países miembros en respuesta a la Guerra del Golfo de 1991, los huracanes 'Katrina' y 'Rita' en 2005, la crisis de Libia de 2011 y dos veces tras la invasión de Ucrania en 2022.

Varios países habían expresado su disposición a tomar parte en la iniciativa liderada por la AIE. En este sentido, la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, anunció esta mañana la disposición del país germano a participar. "Accederemos a esta solicitud y haremos nuestra contribución", declaró en Berlín.

Asimismo, durante su intervención en Los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, confirmó el apoyo de España a la propuesta de la AIE para llevar a cabo la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia.

"Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

De su lado, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, había anunciado que el país liberará a partir del próximo 16 de marzo, por iniciativa propia, parte de sus reservas estratégicas de petróleo.