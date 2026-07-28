El alcalde de Garrucha (Almería) denuncia a la exregidora por presunta malversación y prevaricación

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ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Garrucha (Almería), Álvaro Ramos (Garrucha con la Gente), ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Almería una denuncia contra la exalcaldesa socialista y actual concejala María López Cervantes por posibles delitos de malversación y prevaricación relacionados con las retribuciones de los cargos políticos del Ayuntamiento en 2019.

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Pleno extraordinario del 27 de junio de 2019 aprobó una cuantía total de 151.000 euros para las retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva y parcial.

Sin embargo, durante otra sesión celebrada el 3 de septiembre del mismo año, un grupo político advirtió de que las retribuciones ascendían a 164.000 euros brutos anuales, 13.000 euros más de lo acordado.

Ramos ha aportado las actas de ambos plenos y un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que recoge una advertencia sobre estas retribuciones. Con esta documentación, ha solicitado a la Fiscalía que admita la denuncia y cite como investigada a López Cervantes, quien ejercía como regidora cuando se produjeron los hechos.