Ayuso niega que haya adquirido un ático para uso personal y lo enmarca en reforma "integral" de Real Casa de Correos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado este miércoles que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo.

"No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy para echarme la opinión pública encima. Es falso. Yo no me estoy comprando nada, insisto, y no se me está comprando nada y quiero que quede claro", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, ha lamentado tener que gestionar "una emergencia así" y tener que estar defendiéndose de "pretendas campañas de desprestigio" para ver si la gente se le "echa encima" en un momento en el que la gente "ha perdido sus casas y sus propiedades".

"Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio. Hemos empezado por esta sala, empezamos después por el suelo de la Real Casa de Correos y ahora la segunda planta entera va a ser remodelada integralmente, porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma y, por tanto ahora, ya hay daños estructurales que hay que hacer desde cero", ha explicado Díaz Ayuso.

Sin embargo, ha afirmado que no saben todavía "cómo se va a organizar" porque se están reestructurando los inmuebles en la Comunidad de Madrid y hay "una agencia que se dedica a estas cosas". "No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio", ha expresado.