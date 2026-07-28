Irán propone a Omán reabrir el estrecho de Ormuz solo si las rutas de tráfico pasan por aguas omaníes

Archivo - El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha anunciado que ha propuesto a Omán un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz con la condición de que las rutas de entrada y salida pasen por aguas iraníes, advirtiendo de que el paso seguirá cerrado si no aceptan la propuesta y amagando con reanudar los ataques en Oriente Próximo.

El viceministro ha explicado en una entrevista con la televisión estatal IRIB que la propuesta elevada por Omán para dividir de forma equitativa las rutas de tránsito entre ambos países no aborda las preocupaciones de seguridad de Teherán.

"Las conversaciones se están llevando a cabo en una situación en la que el estrecho todavía está cerrado y no es cierto que la República Islámica de Irán vaya a hacer la vista gorda ante el paso de barcos por la ruta sur y permitir que esta ruta se convierta en una realidad", ha expresado.

En este sentido, ha advertido de que "la ruta del sur seguirá sin ser reconocida por Irán" y el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado", llegando incluso a amenazar con "reanudar" los enfrentamientos militares en caso de que Omán no acepte su propuesta.

"Irán ha anunciado a la parte omaní que el objetivo de Irán no es cuestionar la soberanía de Omán; pero el estrecho puede ser una fuente de amenazas para la seguridad nacional de Irán, y por otro lado, Irán ha aceptado compromisos específicos en el marco del memorando de entendimiento", ha indicado.

En este sentido, ha planteado que "debe determinarse hasta qué punto" la medida adoptada por Washington para permitir el paso de buques por aguas omaníes "se ajusta a las obligaciones de las partes" y a los "derechos" de Teherán.

"La creación de una ruta en el sur para el paso de buques es contraria a lo dispuesto en la primera parte del quinto párrafo del memorando de entendimiento de Islamabad y una clara violación de las obligaciones contenidas en este acuerdo", ha argüido.

Gharibabadi ha explicado así que el acuerdo plantea que el paso seguro de buques mercantes a través de Ormuz debe hacerse "con la autorización" de Teherán. "Se podría haber utilizado otra redacción en el texto del acuerdo; pero la inclusión explícita de la frase 'con la autorización de Irán' fue el resultado de las negociaciones y un acuerdo entre las partes", ha dicho.

"Si la República Islámica de Irán da marcha atrás en este asunto, se podría plantear la pregunta de para qué sirvieron los elevados costes de la guerra, los daños sufridos y los sacrificios de los mártires. Desde esta perspectiva, el estatus y el futuro del estrecho de Ormuz son de importancia estratégica para Irán", ha agregado.

El Esquema de Separación de Tráfico adoptado por la Organización Marítima Internacional (OMI) es inutilizable debido al riesgo existente para los barcos por la presencia de minas en la zona y ha sido sustituido por dos rutas: la norte, que discurre por aguas de Irán y la sur, que se encuentra en aguas omaníes.

Las autoridades omaníes mantuvieron una serie de encuentros con representantes iraníes a lo largo del fin de semana. Convertido en el arma principal de presión de Irán para frenar la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, Ormuz ha vivido desde entonces una escalada militar que ha llevado nuevamente a su cierre.