El alcalde de Huércal de Almería critica el gasto en asesoría jurídica por los procesos iniciados contra su gestión

Publicado 18/07/2019 19:20:27 CET

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huércal de Almería (Almería), Ismael Torres (PP), ha criticado este jueves el gasto en asesoría jurídica efectuado por la anterior alcaldesa, la socialista Ángeles Castillo, ante la personación del Ayuntamiento en los procedimientos judiciales iniciados en relación a la gestión efectuada por el propio primer edil popular por la presunta existencia de facturas irregulares y por permitir la apertura de una hamburguesería sin licencia.

En una nota, Torres ha afeado que la ex regidora socialista contratara "abogados de lujo" con "dinero público", sentido en el que ha asegurado que "cargó a las arcas municipales más de 8.400 euros en abogados a 500 euros la hora en su campaña de denuncias", lo que ha sido rechazado por la propia Castillo, quien ha calificado de "absolutamente falsas" dichas acusaciones.

La ex primer edil ha precisado que se contrató a un experto penalista para que defendiera los intereses del Ayuntamiento "y, por ende, del propio pueblo de Huércal" ante las "tropelías cometidas por el propio Torres Miras durante su anterior etapa de alcalde".

Sin embargo, Torres ha llamado la atención sobre la existencia de una minuta de "500 euros por una consulta vía telefónica o dos reuniones mantenidas en el ayuntamiento huercalense con una duración total de tres horas, a razón de 500 euros la hora" con "el único fin de intentar encausar judicialmente" a su persona.

El alcalde popular ha afeado que la ex alcaldesa decidiera que fuera el Ayuntamiento el que figurara como acusación particular en dos causas contra él a través de "uno de los más prestigiosos y caros" abogados "de España". No obstante, Castillo ha defendido que dicho contrato fue "autorizado y refrendado legalmente por el secretario del Ayuntamiento y el interventor" dado que fue un contrato menor por un valor total de 14.500 euros para "defender al Consistorio en todos los procedimientos".

Castillo ha incidido en que el origen del asunto "se encuentra el delito continuado de prevaricación presuntamente cometido por el alcalde". "La realidad es que el Ayuntamiento tuvo que contratar los servicios jurídicos de un abogado experto penalista para que defendiera los intereses del Ayuntamiento ante las tres denuncias que la Fiscalía interpuso contra el señor Ismael Torres", según ha recordado Castillo.

Para el PSOE, el equipo de gobierno que dirigió Castillo hacia el final del pasado mandato tras acceder a la presidencia del Ayuntamiento mediante una moción de censura decidió contratar al abogado penalista "para que defendiera el interés genera" después de que un juez abriera una investigación contra Torres.

"En el caso de las facturas, la Fiscalía interpuso una denuncia contra Torres por un presunto delito continuado de prevaricación y la cuestión que se está dirimiendo actualmente en el Juzgado de Instrucción número 6 de Almería. Asimismo, el actual alcalde tiene abiertas dos diligencias más en los juzgados de instrucción de Almería por delitos contra la ordenación del territorio", ha insistido.

EL PSOE SE PERSONARÁ

La dirigente municipal socialista ha apuntado que su partido se personará en las causas abiertas después de que el alcalde popular, tras tomar posesión de nuevo, decidiera "desistir de esos servicios jurídicos para obstruir e impedir que se sepa lo que hizo en su anterior etapa de gestión, y por tanto, evitar así las eventuales consecuencias penales que pudieran derivar de los hechos que presuntamente ha cometido"

"El PSOE no permitirá que Torres impida la defensa del interés general en su propio beneficio", ha asegurado antes de exigir al alcalde que dé "las explicaciones oportunas al pueblo de Huércal" y clarifique "cómo es posible que haya facturas cuyo pago no quieren reconocer ni siquiera los funcionarios públicos del Ayuntamiento".

De otro lado, el primer edil huercalense ha incidido en que "se da la paradoja de que el Ayuntamiento de Huércal está a punto de perder el parque de La Barraquilla" porque "una empresa está reclamando judicialmente su propiedad", de forma que "la anterior alcaldesa, que gobernaba cuando estalló la causa"

"Ni siquiera contrató a un abogado para tratar el caso ni tramitó lo necesario para que los abogados de la Diputación Provincial defendieran al Consistorio en este caso, que puede suponer una pérdida millonaria para las arcas municipales y 3.000 metros de parque", según ha valorado.

Así, ha aclarado que bajo su mandato se ha contratado a un abogado de Almería que se haga cargo "de forma urgente del caso" con lo que "en un tiempo récord de un día" consiguieron "contestar in extremis a la demanda y ganar tiempo para pelear el caso".

Para Torres, "Ángeles Castillo solo se ha centrado durante los meses que ocupó la alcaldía en su obsesión por intentar desacreditarme mientras le ha dado igual los interesas del pueblo. No solo los ha ignorado, sino que los ha perjudicado enormemente", según su valoración.