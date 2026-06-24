El alcalde de Pulpí (Almería) asegura que la compañía de limpieza viaria "ha trabajado con normalidad" este martes

Archivo - El alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

PULPÍ (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García, ha asegurado este miércoles, 24 de junio, que UTE Limpiezas Pulpí, Napal-Lirola la empresa concesionaria del servicio público de limpieza viaria y playas en el citado municipio, ha "trabajado con normalidad" en la Noche de San Juan.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil de la localidad almeriense ha indicado que la huelga convocada por CCOO "no se ha producido" y "no se va a hacer", puesto que la representante de la citada empresa han llegado a un "principio de acuerdo" con el concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Alfonso Jesús Jiménez Martínez.

En contexto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado este martes, 23 de junio, especifica una resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral en la que se garantiza el funcionamiento de dicha compañía en la limpieza viaria y playas de Pulpí "mediante el establecimiento de los servicios mínimos".

De este modo, mediante un escrito presentado el 8 de junio por la Secretaría General del Sindicato Provincial de Hábitat Construcción y Servicios de CCOO de Almería, se comunicó una convocatoria de huelga que afectaría "de forma indefinida a todo el personal del centro de trabajo de Pulpí Servicio de Limpieza Viaria y Limpieza de Playas" desde el pasado lunes 22.

No obstante, el regidor ha asegurado que "inicialmente la huelga no se va a hacer", según la información trasladada por el mencionado concejal tras entablar una negociación con representantes de la empresa.