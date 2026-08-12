El histórico eclipse de 2026, en imágenes y vídeos

El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Zaragoza, Aragón (España- JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol ha sumido este miércoles 12 de agosto a más de la mitad del país en una profunda e histórica oscuridad, ya que es el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto el último fue en 1912.

La franja de totalidad del eclipse, el primero de los tres que tendrán lugar en España entre 2026 y 2028, ha pasado por trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

VALENCIA

"¡Míralo, está ahí!", "¡qué bonito!", "¡es brutal!" son algunas de las expresiones que espectadores del eclipse total de sol han lanzado al cielo que se ha quedado oscuro hacia las 20.30 horas de la tarde de este miércoles en el punto de observación oficial de la Malva-rosa de València, donde, al igual que en l'Albufera, los aplausos han acompañado la finalización del fenómeno astronómico.

ARAGÓN

El Observatorio de Javalambre, Teruel, ha contado con la presencia del guitarrista de Queen y también astrofísico, Brian May.

El eclipse también ha tenido visibilidad total en la provincia de Zaragoza.

El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse

- Jesús Hellín / Europa Press

GALICIA

Cientos de miles de personas han disfrutado en esta jornada del eclipse solar en Galicia, con más o menos posibilidades de verlo en su totalidad en función de la zona, pero con las mismas expectativas y el mismo interés ante una oportunidad "única". Esto en un contexto de llamamiento a la prudencia por parte de las autoridades e insistencia en el uso de gafas homologadas.

Con todo, algunas personas reconocían su decepción por el hecho de que las nubes impidiesen ver este proceso en su totalidad, aunque sí se han podido escuchar expresiones de euforia cuando se oscureció por completo el día para luego dejar de ser noche, pasado un minuto. Este momento ha sido recibido con aplausos y gritos.

El eclipse solar en Galicia: un acontecimiento espectacular con seguimiento desigual por nubes https://t.co/vyDrAK10gS pic.twitter.com/KE5KiQOsr0 — Europa Press TV (@europapress_tv) August 12, 2026

BALEARES

Baleares ha vivido la tarde de este miércoles un eclipse solar total que ha congregado a miles de personas en diferentes puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, algunos de los lugares más privilegiados de toda España para presenciar uno de los fenómenos astronómicos del siglo.

GUADALAJARA

Uno de los territorios con mejor visibilidad de la totalidad del eclipse ha sido la provincia de Guadalajara.

CASTILLA Y LEÓN

Miles de personas han disfrutado del eclipse total de Sol en un entorno "privilegiado" como Castilla y León que la han convertido en un observatorio para contemplarlo de la manera más segura, rodeado de un patrimonio histórico, cultural y natural "único".



El eclipse, visto desde Soria - Concha Ortega / Europa Press



El eclipse en Burgos - Gabriel Luengas / Europa Press

La visibilidad total del eclipse la han disfrutado vecinos locales y personas procedentes de otras partes de la geografía española.

Vecinos y personas de otras partes se desplazan a Valle de Vegacervera (León) para ver el eclipse ??? "Aquí en la Collada se ha visto perfectamente"

??? "Es una experiencia para vivir una vez en la vida"https://t.co/RVd4JgBX5j pic.twitter.com/YCeJJ1aGbd — Europa Press (@europapress) August 12, 2026

MADRID

La Comunidad de Madrid ha vivido durante algo más de un minuto en oscuridad, con la región prácticamente paralizada, cuando el eclipse total de Sol se ha dejado sentir, un fenómeno único que no se vivía desde hace más de cien años.

TARRAGONA

En Cataluña, la provincia de Tarragona ha sido la más agraciada para ver el eclipse, con parte de su superficie bajo la totalidad.

Corbera d’Ebre (Tarragona) durante el eclipse solar

- Lorena Sopêna / Europa Press

CANTABRIA

El eclipse solar total que ha atravesado esta tarde toda Cantabria, que ha quedado a oscuras sobre las 20.30 horas, ha dejado luces y sombras a su paso por la región.

Varias personas durante el eclipse en Gerra

Fernando Sánchez / Europa Press