Detenido en Polanco el conductor fugado tras el accidente mortal en Hinojedo: tiene 26 años y es de Santander

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a media mañana, en las inmediaciones de Polanco, al conductor fugado tras el accidente mortal registrado a primera hora de este jueves en la CA-132 a la altura de Hinojedo (Suances) y en el que ha fallecido el copiloto, un hombre de 26 años y vecino de Madrid.

El arrestado, de la misma edad y residente en Santander, conducía el vehículo que se saltó el control de alcoholemia que la Guardia Civil de Tráfico desarrollaba en el momento del siniestro en la zona de Suances.

Tras escapar del control, el automóvil se salió de la vía en el punto kilométrico 1,200 de la citada vía a su paso por Hinojedo, e impactó después contra un semáforo y un muro, sobre las 6.10 horas. A continuación, el automovilista huyó a pie del lugar hasta que ha sido localizado y detenido por efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil.

En el coche viajaban seis jóvenes y a consecuencia del siniestro falleció el copiloto, mientras que otra persona se encuentra herida de gravedad, otras dos heridas leves y una más ha resultado ilesa.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.