La Guardia Civil empieza a colocar una nueva barrera marítima en el dique sur de Melilla

Archivo - Un hombre pasea en una playa de Melilla (España), a 17 de enero de 2021. La ciudad alcanzará en el día de hoy, unas temperaturas máximas de 17 grados centígrados y una mínima de 9 grados, mientras una ola de frío ha paralizado media España tras - ÓSCAR GIMÉNEZ - Europa Press - Archivo

MELILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la colocación de una nueva barrera marítima en el dique sur de Melilla, similar a la que se colocó en el espigón de El Tarajal de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a nado desde Marruecos, para "reforzar el control" en la frontera por mar.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla han señalado que la implantación de la nueva infraestructura marítima "requiere varias fases de colocación y anclaje", por lo que no han detallado "ninguna estimación del tiempo que se empleará en su colocación".

Desde el Instituto Armado se recuerda además que, por razones de seguridad, la zona sigue restringida al acceso, tanto en vehículo como a pie.

El Ministerio del Interior había incluido a Melilla en la instalación de barreras marítimas, similares a las de Ceuta, con el objetivo de aplicar los rechazos en frontera a los migrantes que intenten acceder a España a nado tras superar estos elementos de contención.

Así se recogía en la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad, firmada el pasado 1 de agosto, que establece el marco jurídico y operativo para instalar estos dispositivos en las aguas de las dos ciudades autónomas y fija el procedimiento para aplicar los rechazos en frontera previstos en la Ley de Extranjería.

El documento explica que la medida responde a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que concluyó que las devoluciones 'en caliente' no puede aplicarse de forma general a quienes acceden irregularmente al país, sino únicamente a quienes intenten entrar en España superando elementos de contención fronterizos establecidos.

No obstante, el alto tribunal ha añadido que la Ley de Extranjería no limita esos elementos exclusivamente a las vallas terrestres, por lo que su instalación en el mar permitiría aplicar también el rechazo en frontera a quienes los franquearan.

Por último, Interior ha señalado que esta instrucción tiene como finalidad proporcionar "la necesaria seguridad jurídica" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para efectuar el rechazo en frontera de las personas migrantes detectadas en la línea marítima de Ceuta y Melilla cuando intenten superar estos dispositivos.