El alcalde de Vera (Almería) denuncia ante la Guardia Civil publicaciones "difamatorias" contra él en Facebook

El alcalde de Vera (Almería), Alfonso García (PP). - AYUNTAMIENTO DE VERA

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vera (Almería), Alfonso García (PP), ha formalizado una denuncia ante la Guardia Civil por publicaciones "difamatorias" con contenido "injurioso" contra él a través de la red social Facebook por parte de un usuario en distintos grupos de acceso públicos ligados al municipio.

Así lo ha trasladado el propio regidor a través de su perfil en la misma red social en la que ha asegurado que no va a "tolerar ataques" a su "reputación" y su "honor" que estén "basados en mentiras, descalificaciones o insinuaciones falsas, ni en el ámbito digital ni en ningún otro".

Para el primer edil veratense, se ha cruzado una "línea roja" a través de estas publicaciones, en las que aparece su imagen junto con el contenido de la octavilla, con las que, según ha aseverado, se intentaría hacerle "daño" con "falsedades".

"Mi compromiso en política siempre ha sido trabajar con honestidad y dedicación por y para Vera, con total libertad y sin ataduras. No dependo de la política ni económica ni profesionalmente, ya que mi condición de empleado público como maestro me permite ejercer mi responsabilidad con independencia", ha trasladado frente a la publicación en la que se hace referencia a su salario como primer edil y las responsabilidades que ostenta.

Con ello, el alcalde confía en que la Guardia Civil "identifique al responsable de estos hechos" y este responda ante la ley por "este intento de menoscabar mi honor y mi labor como alcalde de esta gran ciudad que es Vera", según ha considerado.