La alcaldesa de Almería agradece al movimiento vecinal su "participación real" en la transformación de la ciudad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el encuentro vecinal celebrado este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata - Ciudad de Almería, en El Toyo (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asegurado en la inauguración del encuentro vecinal celebrado este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata - Ciudad de Almería, en El Toyo, que el movimiento vecinal está siendo un ejemplo de "participación real en la transformación que está viviendo la ciudad".

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el citado encuentro ha logrado reunir en torno a 2.5000 asistentes de todos los barrios de la ciudad y ha conseguido la participación de medio centenar de asociaciones.

Al respecto, la primera edil ha declarado que "mejorar Almería no es una tarea solo del Ayuntamiento, es una misión compartida y este futuro lo estamos escribiendo entre todos".

Por su parte, el concejal de Integración Social, Participación y Distritos y responsable del Área que coordina el evento, Óscar Bleda, ha señalado que el encuentro es idóneo "para escuchar, para atender y para aprender, porque esa dinámica es el motor de futuro más potente que tiene Almería".

Vázquez ha reiterado que las asociaciones y colectivos vecinales "son el corazón de Almería" porque cada barrio "late con la energía de sus vecinos" y sin los mismos la ciudad "sería un conjunto de calles" y no una comunidad "fuerte, activa y llena de iniciativas".

Al hilo, la regidora almeriense ha estimado que las asociaciones son "la voz que propone, la mano que colabora y la fuerza que es capaz de transformar los barrios en lugares llenos de ilusión, de proyectos y de vida".

RECONOCIMIENTOS A VECINOS ILUSTRES

Tras la inauguración institucional del encuentro vecinal se ha procedido a la entrega de placas de recuerdo, así como de reconocimientos a vecinos ilustres del movimiento vecinal.

Uno de los momentos "más especiales" de la mañana ha sido la distinción entregada al presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Andalucía, Antonio Cano, por ser un "vecino ejemplar, luchador incansable y alma de esta comunidad".

La alcaldesa ha recorrido las instalaciones del Palacio de Congresos, donde el Consistorio ha contado con un espacio expositivo que "ha servido como escaparate para mostrar a todos los vecinos algunas de las actuaciones y acciones que se están llevando a cabo" desde el ámbito municipal para "mejorar la calidad de vida de los almerienses".

Los asistentes han podido conocer los proyectos que se están llevando a cabo desde el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte o las novedades en la gestión de residuos urbanos en el municipio.

ACTIVIDADES Y TALLERES

Asimismo, desde el Área de Seguridad y Función Pública en colaboración con la Policía Local y los Bomberos de Almería se han trasladado "consejos de seguridad ciudadana y prevención para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia" y se han realizado simulacros en directo.

Además, el encuentro vecinal ha sido aprovechado para que las asociaciones "cuenten con un espacio expositivo" en el que mostrar "el trabajo, las acciones y actividades" que cada una hace en sus barrios y centros vecinales.

Desde primera hora se han realizado actividades y talleres tanto para los más pequeños como para los más mayores con la colaboración de Atende, se ha contado con la colaboración y participación del Club de Vehículos Antiguos de Almería y el colofón de la jornada ha sido la degustación de una gran paella y la actuación musical en directo con versiones de canciones de los años 80, 90 y actuales.