La alcaldesa de Almería amplía en una hora los horarios de bares y pubs en los días de fiesta y eventos

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha emitido un bando mediante el cual amplía por una hora --dos horas en el caso de Nochevieja-- el horario de cierre de bares, pubs y restaurantes de la capital coincidiendo con fiestas concretas, eventos y periodos señalados en el calendario.

La decisión se extiende hasta el fin del periodo navideño de 2027 y contempla como primeros días para poder cerrar más tarde este tipo de establecimientos los días de Carnaval, en concreto, los fines de semana del 14, 15, 20 y 21 de febrero.

El texto, consultado por Europa Press, incide en la competencia municipal para poder ampliar "con carácter excepcional u ocasional" y de manera "expresa" hasta un máximo de dos horas los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos durante la celebración de las fiestas locales, Semana Santa, Navidad u otros eventos.

Con ello, los locales también podrán echar la persiana un poco más tarde los ocho días de la Semana Santa --entre el 29 de marzo y el 5 de abril--, otros seis días en las Cruces de Mayo --24, 25, 26, 30 de abril y 1 y 2 de mayo-- y en las fiestas locales de San Juan y la Virgen del Mar, los días 24 de junio y 29 de agosto, respectivamente.

La medida también se aplica a los siete días de la semana de la Feria de Almería, entre el 22 y el 28 de agosto, a la Noche en Negro, que se celebra el 31 de octubre y a los 15 días del periodo navideño a partir del 22 de diciembre, con la excepción de Nochevieja, que se aumenta en dos horas el espacio de apertura.

El bando tiene efectos solo en los establecimientos situados dentro del término municipal de Almería que cuenten con licencia de hostelería, lo que incluye bares y cafeterías, restaurantes, bares con música y pubs: todo ello siempre y cuando no se alteren las condiciones de la licencia original.