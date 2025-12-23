La alcaldesa de Almería anima a visitar la gran exposición solidaria de Playmobil en beneficio de Argar

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, visita la explosición de Playmobil organizada por Argar. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha animado a los almerienses y visitantes de la ciudad a visitar la gran exposición Playmobil de la Asociación de Niños con Cáncer Argar, una iniciativa que cumple once años y que, al igual que el año pasado, está ubicada en el número 57 del Paseo de Almería hasta el próximo 5 de enero.

Por un donativo de dos euros, y gratuito para los menores de 3 años, la undécima edición de esta muestra ofrece ocho escenarios distintos (dioramas), de muy diversas temáticas como son los dinosaurios, un circo, rallys, granjas o la Edad Media, entre otras sorpresas, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, por un euro más se puede adquirir una papeleta para un sorteo de un lote de Playmobil valorado en más de 300 euros. También tienen ejemplares de su calendario a la venta por cinco euros.

En esta ocasión la muestra cuenta con más de 50.000 piezas distintas a las de otros años. Se puede visitar, en horario de mañana (de 11,00 a 14,00 horas) y tarde (de 17,30 a 21,00 horas). Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se podrá visitar en horario de mañana, mientras que los días 19 y 25 de diciembre y el 1 de enero el horario será de tarde.

La alcaldesa ha agradecido "la labor que realizan todos los que aportan su granito de arena para que esta exposición sea posible, una actividad que con once años de vida ya se ha convertido en una tradición para los miles de almerienses que cada año deciden demostrar su solidaridad apoyando una causa tan importante como esta".

Como es habitual, la recaudación irá destinada íntegramente a Argar, "una asociación que está al lado de los niños y sus familias en unos momentos verdaderamente complicados", según ha valorado Vázquez, quien ha recordado que el cáncer infantil "es una realidad en nuestra ciudad y en nuestra sociedad".

"Visitando esta exposición ayudamos a que esta asociación pueda continuar dando apoyo a las decenas de familias que cada año se encuentran con esta dura realidad", ha incidido la alcaldesa, quien ha conocido la muestra acompañada de las concejalas Paola Laynez, Amalia Martín y Diego Cruz así como por la presidenta de Argar, Rosa Onieva.

Vázquez ha agradecido a Argar la "gran labor" que realizan a lo largo de todo el año y ha recordado que el Ayuntamiento de Almería donó este 2025 el dinero recaudado de los abanicos de Feria, más de 27.000 euros que irán destinados a la creación de la nueva sede de esta asociación que en la actualidad atiende a 600 familias.

DIORAMAS INÉDITOS

La presidenta de Argar, Rosa María Onieva, ha valorado la nueva edición de la exposición de Playmobil, que este año reúne ocho dioramas completamente inéditos. Ha destacado el intenso trabajo que hay detrás de cada montaje, algunos de ellos en preparación desde el mes de julio, y ha subrayado que se trata de una muestra "singular, muy esperada y visitada cada año por almerienses y visitantes".

Onieva ha animado a la ciudadanía a no perderse la exposición "porque realmente merece la pena verla" y, sobre todo, por su dimensión solidaria. "Con su visita están ayudando a las familias de niños con cáncer a que sus momentos sean más fáciles, ofreciéndoles apoyo y acompañamiento", ha señalado.

La presidenta ha agradecido la difusión de la actividad y la participación de quienes ya han pasado por la muestra, así como de quienes lo harán en los próximos días.

La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería y Provincia Argar tiene como fin que todos los niños y adolescentes con cáncer y sus familias reciban una atención integral de calidad en base a sus necesidades, derivadas de la patología del menor.

Tiene como misión mejorar la calidad de vida de las familias afectadas por el cáncer infantil, proporcionando atención psicosocial durante las diferentes fases de la enfermedad, y que todos los niños y adolescentes con cáncer y sus familias reciban una atención integral de calidad en base a sus necesidades, derivadas de la patología del menor.