La alcaldesa de Almería entrega a Pablo Aguado el capote de paseo de la feria taurina

La alcaldesa de Almería entrega el capote de paseo de la feria taurina al diestro Pablo Aguado. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado al diestro Pablo Aguado el capote de paseo de la feria taurina 2025 que lo acredita como triunfador en un acto que, por primera vez, se ha celebrado en el salón noble de las Casas Consistoriales ubicadas en la Plaza Vieja.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento y el jurado por haberme hecho merecedor de este reconocimiento que, sinceramente, creo que es los premios que más categoría tienen para los toreros", ha trasladado el triunfador, quien ha argumentado que "no es ganar un premio más, es entrar en esa lista de grandes maestros que han tenido el honor de recibirlo".

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el diestro Pablo Aguado ha recordado cómo el maestro Curro Vázquez le contaba "con ilusión y con orgullo" que estaba dentro de esa lista de galardonados con el Capote de Paseo. "Cada vez que yo venía a Almería lo hacía con la ilusión de poderlo conseguir algún día. Fue a la tercera ocasión que venía a torear y cada vez que vuelva, volveré con esa misma ilusión", ha comentado.

El torero ha asegurado que "este reconocimiento lo tendré de por vida en casa y me podrá acompañar muchas tardes de miedo, de responsabilidad y también, si Dios quiere, de triunfo". "Esta tarde, cuando haga el paseíllo en vuestra plaza, será para mí un honor y un orgullo hacerlo con vuestra Virgen del Mar a cuestas", ha finalizado.

Pablo Aguado realizó el 29 de agosto de 2025 una faena digna de admirar al encastado de nombre 'Jacobero', de la ganadería de El Pilar, de 510 kilos, colorao, con el que se ganó los olés del público y los parabienes del jurado.

En su intervención, la alcaldesa de Almería ha recordado que la entrega del capote de paseo es una tradición que el Ayuntamiento viene celebrando desde 1983 "y simboliza el respeto y el respaldo institucional a una tradición cultural estrechamente vinculada a nuestra ciudad".

"Con este capote de paseo, Pablo Aguado entra en la historia de la Feria Taurina de Almería, uniendo su nombre al de los grandes toreros que dejaron su huella en el albero de nuestra centenaria plaza y como son figuras como Manolo Vázquez, que fue el primero en recibirlo, Julio Robles, Ortega Cano, Curro Vázquez, José Tomás, El Juli, Enrique Ponce, José María Manzanares, Juan Ortega o los almerienses Ruiz Manuel, Jesús Almería, Torres Jerez o el adoptivo Jorge Martínez", ha valorado la alcaldesa.

Vázquez ha asegurado que "desde el Ayuntamiento queremos, con este reconocimiento, que los diestros recuerden su paso triunfal por Almería y que cuenten además con la protección y el cariño de una patrona tan taurina como la nuestra".

Además, la primera edil ha valorado que "la feria taurina es una seña de identidad cultural popular muy arraigada en Almería" y por ello "para el Ayuntamiento colaborar en su mantenimiento y promoción es un gesto natural de apoyo a una tradición que forma parte del marco cultural y afectivo de muchos almerienses que entienden el mundo del toro como una parte de ese patrimonio común de la cultura y de la historia que nos une y nos vincula".