La alcaldesa de Almería se plantea reestructurar su equipo con la salida de García, por la que habrá Pleno el día 1

La alcaldesa de Almeria, María del Mar Vázquez, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha abierto una reflexión sobre la posible reestructuración de su equipo de gobierno tras la renuncia a su acta de concejal del ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, de la que se dará cuenta en un Pleno extraordinario el próximo 1 de diciembre.

"Ningún alcalde, ningún servidor público, quiere hacer una reestructuración muy notable a tan pocos meses de finalización de su corporación, pero justo voy a verlo esta semana", ha manifestado la alcaldesa en declaraciones a 'La Voz de Almería' recogidas por Europa Press en las que se plantea esta decisión.

La renuncia a todos sus cargos por parte de García conllevará la entrada como concejal del PP de la aspirante en lista Ana María Trigueros; la segunda persona en reserva que durante este mandato entra a la corporación municipal por parte del PP tras la incorporación de Amalia Martín en sustitución de Ana Martínez Labella, que dejó el Consistorio para asumir nuevas responsabilidades en el Congreso.

Asimismo, la reordenación de la Corporación Provincial en la Diputación también afecta al Ayuntamiento de Almería debido que la concejal de Juventud, Comercio y Empleo, Lorena Nieto, será investida como diputada provincial en sustitución de García. Será a partir de ese momento cuando se reorganice la Diputación, que presidirá el actual diputado provincial de Deportes y alcalde de María, Jose Antonio García Alcaína.

La alcaldesa de Almería acometió una reestructuración de su equipo de gobierno a principios del pasado mes de septiembre cuando retiró al concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, las competencias en Fiestas Mayores, una vez finalizada la Feria de Almería, y las atribuyó a la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Eloísa Cabrera.

De otro lado, la primera edil ha valorado la actuación "ejemplar, contundente y responsable" del PP a la hora de apartar a García y al exvicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, después de sus arrestos hace una semana en la segunda fase del caso 'Mascarillas' que investiga los delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

"Me gustaría exigir que otros cargos políticos actuasen con la misma diligencia y responsabilidad de la sociedad de la que salen y a la que sirven", ha dicho la alcaldesa para dar cuenta de la ejemplaridad manifestada por su partido.