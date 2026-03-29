La alcaldesa de Almería realiza las 'levantás' de dos cofradías del Domingo de Ramos

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, realiza las 'levantás' de cofradías del Domingo de Ramos. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado las 'levantás' de Nuestra Señora de la Paz, de La Borriquita, y de los dos pasos de la Hermandad de la Estrella durante la jornada de este Domingo de Ramos en la que se ha abierto la carrera oficial a las hermandades y cofradías que han realizado su estación de penitencia.

Acompañada por los concejales Eloísa Cabrera, Óscar Bleda, Joaquín Pérez de la Blanca, y por la edil y diputada provincial Lorena Nieto, así como por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto, y por el hermano mayor de La Borriquita, Jesús Giménez, la alcaldesa ha estado a primera hora de este domingo en la Iglesia Parroquial Espíritu Santo, donde ha realizado la 'levantá' de Nuestra Señora de la Paz en la salida de la primera procesión de la Semana Santa de la ciudad que recorre la carrera oficial, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Previamente a la salida, y siguiendo ya lo que se ha convertido en tradición, el hermano mayor del Resucitado, Juan Diego Linares, ha hecho una entrega simbólica a su homólogo de La Borriquita de las llaves que dan inicio a la Semana Santa.

Posteriormente, ha seguido la jornada matinal desde la tribuna de la Plaza de la Catedral, donde la alcaldesa ha estado acompañada por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Mari Carmen Castillo, y por los concejales del equipo de gobierno Eloísa Cabrera, Juan José Segura, Lorena Nieto, Joaquín Pérez de la Blanca, Óscar Bleda y Paola Laynez, además de por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, y miembros de su Junta Directiva.

A primera hora de la tarde, la alcaldesa se ha desplazado hasta la Iglesia de San Isidro Labrador, en Regiones, donde ha realizado las 'levantás' de los dos pasos de la Hermandad de La Estrella, unos momentos "muy emotivos", ya que el año pasado esta hermandad tuvo que cancelar su salida debido a las inclemencias meteorológicas, según han recordado desde el Ayuntamiento.

"Que Nuestro Padre de las Penas reparta alegría por Almería esta tarde. Vamos a hacer una 'levantá' por todas esas personas que están sufriendo para que le dé Nuestro Padre un poco de aliento durante toda la Semana Santa", ha dicho Vázquez a los costaleros del Nuestro Padre Jesús de las Penas.

En la misma línea, ha pedido a los costaleros de María Santísima de la Estrella "mimar a la Reina de Regiones" en su estación de penitencia. "Que alumbre todas las calles de Almería", ha añadido.

María del Mar Vázquez ha seguido el resto de la jornada de este Domingo de Ramos desde la tribuna presidencial, donde ha contemplado la estación de penitencia de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella; de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia en su crucifixión y María Santísima de los Ángeles; y de la Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de Fe y Caridad.