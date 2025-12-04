La alcaldesa inaugura el Belén Municipal de Almería, con más de 500 figuras y doce escenas bíblicas

El Belén Municipal. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado este jueves el Belén Municipal, compuesto por más de 500 figuras y una docena de escenas bíblicas. En el acto ha estado acompañada por el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López; el belenista y diputado de Protocolo de la Hermandad del Prendimiento, Rafael Quero, así como por los concejales del Equipo de Gobierno Eloísa Cabrera, Diego Cruz y Joaquín Pérez de la Blanca.

El Belén, que este año lleva por título 'Y María nos dio al Redentor', ha sido diseñado y elaborado por la Hermandad del Prendimiento --en más de una veintena de años protagonista del montaje del Belén Municipal--, manteniendo así la tradición de participación de hermandades y cofradías en el montaje municipal, según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa.

Con una extensión de más de 90 metros cuadrados, el montaje reúne más de 500 figuras a escala, modeladas y pintadas a mano en terracota, entre los 10 y 25 centímetros de altura. Destacan además una treintena de autómatas, que aportan dinamismo y realismo a las escenas.

El recorrido permite contemplar doce pasajes bíblicos relacionados con el nacimiento de Jesús --como la Anunciación, la Visitación, el Nacimiento o la Presentación en el Templo-- combinados con escenas de la vida cotidiana. Todo ello se integra en un conjunto formado por entre 40 y 50 edificaciones artesanales en las que se ha empleado corcho tratado, cartón y material reciclable, que recrean viviendas, comercios tradicionales --panadería, herrería, carnicería, taberna o mercado-- y espacios emblemáticos como el Castillo de Herodes, el Portal, la cueva de la Anunciación, la noria o la sinagoga.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado "la enorme dedicación y cariño" que desprende el Belén. Reconociendo la "tradición" que para muchos representa su visita en estas fechas navideñas, ha querido también "felicitar este año a la Hermandad del Prendimiento por el fantástico trabajo realizado y a Rafael Quero, de forma particular, en su condición de belenista".

"Un trabajo que tiene que tener por recompensa el que sea visitado de forma mayoritaria por almerienses y visitantes, a partir de este jueves y hasta el 6 de enero", ha animado la regidora, invitando "a que se acerquen y disfruten de la estampa tan navideña y tradicional que representa el Belén Municipal, como parte de la programación navideña preparada por el Ayuntamiento".

El vicario general ha felicitado al Ayuntamiento "por la iniciativa de instalar un año más este Belén" y ha expresado su reconocimiento a la Hermandad del Prendimiento "por el esfuerzo y la dedicación en su elaboración". Además, ha destacado "la belleza del nacimiento, con el misterio en el centro", e invitado a todos los almerienses "a visitarlo entendiendo esta como una experiencia que puede ayudar a vivir con mayor profundidad el tiempo de la Navidad".

Por último, Quero ha destacado que, aunque aparece como responsable principal del Belén, "detrás existe un equipo sin el cual el proyecto no habría sido posible". En este contexto, ha invitado también a conocer el belén y "contemplarlo sin prisa y con atención, para apreciar la riqueza de sus detalles". Finalmente, ha subrayado que todo belén se disfruta de verdad "con el corazón, solo con el corazón".

El Belén Municipal podrá visitarse del 5 de diciembre al 6 de enero en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, en horario de 10,30 a 14,00 y 17,00 a 21,00 horas, permaneciendo cerrado por la tarde los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.