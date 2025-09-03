Almería Acoge exige "vías legales" para evitar que más inmigrantes mueran en el mar tras los últimos siete fallecidos

Archivo - Una de las concentraciones de Almería Acoge por la muerte de inmigrantes en el mar. - ALMERÍA ACOGE - Archivo

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Almería Acoge ha exigido este miércoles la creación de "vías legales" para evitar que más inmigrantes mueran en el mar cuando tratan de alcanzar las costas españolas a bordo de una patera como ha ocurrido durante la pasada madrugada, con al menos siete muertos cuyos cuerpos han aparecido en aguas de Níjar y Carboneras.

"Estar preocupados por la frontera cuando se están muriendo las personas es una vergüenza. Eso tenemos que revisárnoslo como sociedad y, desde luego, como clase política claramente también", ha señalado en declaraciones a Europa Press el director de Almería Acoge, Juan Miralles, ante la concentración convocada a las 20,00 horas de este mismo miércoles en la Plaza de San Sebastián de Almería para denunciar esta situación.

La entidad ha señalado que desde mediados del pasado mes de agosto son, como mínimo, nueve las personas que han perecido mientras trataban de atravesar las aguas del Mediterráneo en embarcaciones y lanchas rápidas que son controladas por las mafias que trafican con seres humanos y que operan entre el norte de África y el territorio europeo.

Unos de los resultados de este tráfico irregular de personas se traduce en "siete vidas perdidas, destrozadas por el mar, por la falta de escrúpulos y la falta de capacidad de gestión o de voluntad de gestión que tiene Europa y que tiene España", según ha destacado.

Frente a esto, ha pedido a las autoridades que muestren con signos y con hechos que este asunto "les importa". "Estamos dejando como sociedad que se queme España literalmente y figuradamente también. Estamos destrozando el mundo que hemos construido", ha lamentado antes de lanzar un mensaje de "fraternidad" que, según ha defendido, debe estar por encima de las "intoxicaciones patrioteras que nos meten en la cabeza".

"No gestionar la necesidad de huida y no gestionar la necesidad de mano de obra y de población que tenemos en este lado del mundo es vergonzoso", ha estimado Miralles, quien ha recordado que los movimientos migratorios continuarán mediante "vías inseguras, fuera de la ley" y "en manos de quien quiera aprovecharse de la desesperación" de los migrantes si estos tránsitos no se regulan, puesto que no pueden ser frenados.

Además de estas vías "seguras" para facilitar la migraciones, desde Almería Acoge han solicitado un mayor esfuerzo a las autoridades para que se puedan rescatar "todos los cuerpos, identificarlos y ponerlos a disposición de sus familias". "Nos parece un mínimo de humanidad", ha observado como forma de "solidarizarse" con quienes han perdido a un allegado.

"Son muchos años y son muchos muertos", ha apostillado el director de la ONG, quien ha recordado la labor que realizan para, entre otras cuestiones, intentar dar algo de información a las familias que contactan con ellos desesperadamente para intentar localizar a sus allegados tras una travesía en patera y a quienes, en ocasiones, no se les puede facilitar una pista porque los cuerpos desaparecen.

La ONG ha mostrado su solidaridad con los familiares de los fallecidos de esta tragedia migratoria que en las últimas horas ha sumado al menos siete víctimas más, seis de ellas en aguas próximas a Carboneras y otro en Níjar. La concentración está apoyada por Cáritas Diocesana y el Secretariado Diocesano para las Migraciones (Sedim).