Almería acoge SolarPACES 2025, la conferencia internacional más importante del sector de la energía termosolar. - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

ALMERÍA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Almería acoge desde este martes el simposio internacional más importante del sector de la energía termosolar. Con el lema "Sistemas de energía solar de concentración, térmica y química", SolarPACES 2025 reúne, en su 31 edición, a más de 500 expertos, investigadores, inversores y empresarios de más de 30 países que, a lo largo de los próximos días, expondrán los principales proyectos, avances y tecnologías del sector termosolar.

Según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en su página web, España concentra un tercio de la potencia termosolar mundial gracias a sus 49 plantas en operación. El país "se consolida así, como un referente internacional en este tipo de energía termosolar", tal y como ha destacado la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Eva Ortega, en el acto inaugural.

Según ha explicado, España goza de excelentes recursos solares y un liderazgo científico, tecnológico e industrial reconocido a nivel mundial.

El congreso se celebra por cuarta vez en España y está organizado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), siendo el anfitrión del evento el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), con el objetivo de "promover la transferencia de conocimiento y el avance en la generación de electricidad y la producción de calor de proceso industrial mediante energía solar térmica de concentración".