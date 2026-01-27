Almería activa su plan municipal de emergencias ante la borrasca 'Joseph' por la previsión de fuertes vientos

Archivo - Viento en la ciudad de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha activado el plan municipal de emergencias ante la previsión de fuertes rachas de viento, de más de 100 kilómetros por hora, y fenómenos costeros con olas de hasta seis metros de altura previstos para este miércoles en la ciudad por el paso de la borrasca 'Joseph'.

Los parques municipales el del Andarax, las Familias, La Goleta y La Hoya han sido cerrados al igual que el recinto ferial, toda vez que se han balizado las zonas de juego infantil, biosaludables y de calistenia para que no sean utilizadas, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

También, y para evitar desplazamientos, se han cerrado al público las bibliotecas, los centros de mayores, de la mujer y las asociaciones vecinales. Solo se van a mantener abiertos los espacios municipales en los que se prestan servicios "esenciales".

De la misma forma, como medida de prevención y seguridad, se han cerrado todas las instalaciones deportivas municipales, tanto cubiertas como al aire libre. Esto implica la suspensión de actividades, entrenamientos y competiciones programadas.

RECURSOS PARA PERSONAS SIN HOGAR

Desde las 17,00 horas de este martes se dispondrá del frontón del Andarax como recurso habitacional para las personas sin hogar. Este espacio para 60 personas estará coordinado por Cruz Roja, cuyos operarios, junto con la unidad de calle, recorrerán la ciudad para informar a posibles usuarios de este recurso, que se añade al Centro Municipal de Acogida.

Las medidas adoptadas surgen de la reunión mantenida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, como directora del plan de emergencias, con los mandos de Policía Local, Bomberos de Almería, Protección Civil y varios concejales una vez activados los avisos amarillos y naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos meteorológicos.

Dicha activación se ha comunicado, a través de Emergencias 112 Andalucía, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y a la Subdelegación del Gobierno.

En este sentido, Vázquez ha anunciado también "el refuerzo de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como de todos los servicios municipales como parques y jardines, mantenimiento y limpieza" de cara a atender las posibles incidencias provocadas por el temporal.

En la reunión también han participado los concejales de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, y Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura,

RECOMENDACIONES

Desde el Ayuntamiento de Almería se ha recomendado extremar las precauciones, no salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario y mantenerse informado a través de los canales de información verificados.

Ante esta situación, el Consistorio se suma a las recomendaciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para seguir algunas pautas de autoprotección que puedan prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la calle o en el campo, no hay que protegerse de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse.

Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se está junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de permanecer en zonas marítimas, hay que alejarse de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Durante un viaje en coche con fuertes vientos es conveniente no quedarse en el vehículo, sino que hay que buscar un lugar seguro en el que refugiarse.

Desde el Ayuntamiento de Almería y la Agencia de Emergencias de Andalucía se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y, en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.