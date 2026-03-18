García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría a una sociedad en pérdidas

Archivo - El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo ha denunciado este miércoles que la mujer del líder de Vox, Santiago Abascal, se embolsa desde 2019 una retribución de 60.000 euros anuales "a través de un proveedor del partido" por realizar "unos presuntos servicios de consultoría de redes sociales a una sociedad", dedicada a "cuestiones editoriales", que está en "pérdidas", según se puede comprobar, ha dicho, en el registro mercantil.

El exlíder de Vox en Castilla y León ha explicado que, en una reunión de portavoces autonómicos del partido en Barcelona, conoció esta información "dos días antes" de que le hicieran "el chantaje" de que, o echaba a dos "compañeros" de su grupo parlamentario en las Cortes o que el expulsado iba a ser él.

"Los afiliados de Vox merecen saber, en primer lugar, si los servicios son reales o aparentes, lo cual no me queda claro, y si el precio de mercado de esos servicios es correcto", ha asegurado en una entrevista en el programa 'Espejo público' de 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

En este sentido, García-Gallardo ha pedido que esta cuestión se aclare porque ganar "60.000 euros al año no es fácil". Así, ha defendido que en Vox "hay muchísima gente con una dedicación plena" que hace informes o argumentarios y que "está cobrando unos sueldos de miseria", pero luego ven con "estupefacción" que "la mujer del presidente --de Vox-- estuviera cobrando" esa cantidad.

Al respecto, ha señalado que las personas que "deciden el destino de Vox" y "negocian al más alto nivel" en nombre del partido de Santiago Abascal "no son los dirigentes oficiales que aparecen en el organigrama público", sino "unos señores que, en teoría, sobre el papel, son meros proveedores del partido".

García-Gallardo también ha asegurado que no ha respaldado el manifiesto impulsado por el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros junto a otros excargos del partido, aunque ha mostrado su respeto. "Sería muy positivo y constructivo para el partido que se celebre un congreso extraordinario en el que se puedan aclarar algunas de las cuestiones", ha dicho.

Por último, ha defendido que es "hora de que los afiliados" de Vox conozcan algunas verdades de la formación que "se habían dejado caer de manera indirecta en algunas ocasiones", pero que "hasta ahora nadie había dicho con tanta claridad".

"ABASCAL SE EMBOLSA UN TERCER SUELDO"

En otra entrevista en el diario 'El mundo', García-Gallardo ha acusado al presidente de Vox de que se embolsa un tercer sueldo mediante la cuenta corriente de su mujer por los citados servicios que presta a la sociedad "que está en pérdidas y en causa de disolución", y ha cargado contra la deriva partido. "A este paso, solo va a quedar el plan de pensiones de Abascal", ha afirmado.

También ha señalado que en Vox "si discrepan, te expulsan", en referencia a las salidas de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo, hasta ahora portavoces en el Ayuntamiento de Madrid y la Asamblea de Murcia, respectivamente, a la vez que ha defendido que "lo que hace grande a un partido es la pluralidad de carisma, la diversidad de perfiles".

"Pero a Abascal no le preocupa eso: respira más tranquilo porque no ve amenazado un liderazgo débil en el que cada vez ejerce una mano de hierro más fuerte a nivel de potestad, pero cada vez con menos autoridad", ha apostillado.