Almería celebra el Día Mundial de la Infancia con un "amplio" programa de actividades

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Almería ha celebrado este domingo el Día Mundial de la Infancia con un "amplio" programa de actividades en el Parque de las Familias, donde cerca de mil niños han participado en una mañana "repleta de actividades, diversión y convivencia". El evento, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, volvió a convertir el espacio en un punto de encuentro para familias, con el objetivo de "reconocer a los más pequeños como protagonistas de la ciudad y en marcado dentro del compromiso adquirido por el Ayuntamiento al ser reconocida por Unicef en 2018 como Ciudad Amiga de la Infancia".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el programa incluyó pasacalles, talleres educativos, juegos participativos, actividades de animación y actuaciones musicales para todas las edades. Asimismo, la banda sonora de la jornada estuvo protagonizada por las canciones de películas infantiles de la artista Mar Hernández, "muy conocidas por el público infantil, que lograron llenar el parque de ritmo y entusiasmo desde primera hora". A lo largo de tres horas, niños pudieron disfrutar de manualidades, dinámicas creativas, actividades de sensibilización sobre derechos de la infancia y espacios de participación concebidos "para fomentar la creatividad, el aprendizaje y la convivencia en familia".

Por su parte, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, presente durante la celebración, ha destacado la importancia de una jornada que "pone en valor la participación infantil y recuerda que las ciudades deben construirse también desde las necesidades, expectativas y derechos de los niños". Al hilo, ha subrayado además que este tipo de actividades refuerzan "el compromiso municipal con la promoción del bienestar infantil" en ámbitos como el social, el educativo, el cultural y el emocional.

El Día Mundial de la Infancia, que oficialmente se conmemora el 20 de noviembre, es una fecha señalada que conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional "más ratificado del mundo". En este marco, la ciudad de Almería mantiene desde hace años un "firme compromiso" con la protección y promoción de los derechos de la infancia, y que desarrolla a lo largo del año "con diferentes actividades para la infancia y su entorno familiar".

En 2018, Almería obtuvo por primera vez la acreditación como Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento otorgado por Unicef que se concede a los municipios que trabajan de forma decidida para que los niños y adolescentes puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Desde entonces, la concejala ha explicado que "el Ayuntamiento ha renovado esta distinción, reafirmando nuestro trabajo sostenido en materia de participación infantil, políticas públicas inclusivas y mejora de la calidad de vida de la infancia en el municipio".

Tal y como ha emitido la Administración local, ser una Ciudad Amiga de la Infancia implica que el gobierno local asume el compromiso de garantizar que las políticas municipales se diseñan y desarrollan en coherencia con la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación, esto incluye "fomentar la voz activa de niños y adolescentes en la toma de decisiones municipales, impulsar iniciativas que apoyen su desarrollo integral y generar espacios seguros, inclusivos y accesibles donde puedan crecer, jugar, aprender y desarrollarse plenamente".

En contexto, la celebración en el Parque de las Familias se ha convertido en un "reflejo práctico" de estos principios, "favoreciendo la participación, el encuentro y la visibilización del papel de la infancia en la vida de la ciudad". Asimismo, para Laynez el éxito de asistencia demuestra, además, "el interés de las familias almerienses por estos espacios de celebración que combinan ocio, sensibilización y valores educativos. "Queremos seguir construyendo una ciudad más amigable, inclusiva, participativa y comprometida con sus vecinos más jóvenes".