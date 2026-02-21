Almería celebra el III Torneo de Voleibol contra la LGTBIfobia con 21 equipos participantes

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reivindicado el derecho a que "cada persona ame a quien desee en cualquier entorno, también en el deporte" durante la celebración del III Torneo de Voleibol contra la LGTBIfobia - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reivindicado el derecho a que "cada persona ame a quien desee en cualquier entorno, también en el deporte" durante la celebración del III Torneo de Voleibol contra la LGTBIfobia que ha contado con 21 equipos participantes.

"Nuestra ciudad es una tierra empática y respetuosa que acoge ha todo el mundo", ha asegurado este sábado desde el Palacio de los Juegos Mediterráneos, donde se celebra el referido torneo, un evento organizado por la Asociación MaryMontaña LGTB+ en colaboración con el Ayuntamiento, el Patronato Municipal de Deportes y la Diputación de Almería.

Acompañada por el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, y por el presidente de la Asociación MarYMontaña, Rodrigo Capel, la alcaldesa ha valorado "la gran acogida que ha tenido un año más este torneo reivindicativo y festivo".

Y es que esta tercera edición ha batido récords de participación con 21 equipos y 180 participantes. En total, 18 de los equipos participantes provienen de fuera de la provincia de Almería, en concreto han llegado desde Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid y, por primera vez, desde Londres.

"Almería es una ciudad amable, moderna e inclusiva y, sobre todo, respetuosa y desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para fomentar ese clima de respeto entre todas las personas que viven y que vienen a visitarnos. Iniciativas como esta ponen de manifiesto que todavía queda camino por recorrer y que las administraciones públicas estamos del lado de todos los ciudadanos, que son libres para amar a quienes ellos quieran", ha concluido la regidora.

La visita de María del Mar Vázquez al torneo ha coincidido con la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte, que se conmemoró el pasado 19 de febrero. El texto ha destacado que "un 70% de personas LGTB+ han experimentado o presenciado discriminación en entornos deportivos". Igualmente asegura que "casi la mitad de jóvenes LGTB+ evita el deporte organizado por miedo al acoso o la exclusión".

Por su parte, el presidente de la Asociación MarYMontaña, Rodrigo Capel, ha reivindicado que "este torneo busca visibilizar que todas las personas son iguales, independientemente de a quienes amen". "Todos tenemos el derecho a ser quien queramos ser y a poder disfrutar y practicar el deporte que más te guste".

El torneo está incluido como parte de tres días de convivencia organizados por la Asociación MarYMontaña en el que se comparte la celebración de actividades culturales, como por ejemplo la visita que se ha programado para conocer el MUREC, convirtiendo este encuentro también en una oportunidad para que, quienes vienen de fuera, conozcan la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad.