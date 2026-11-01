Almería celebra una nueva edición de la 'Noche en Negro' con una amplia programación

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SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha celebrado este domingo 1 de noviembre una nueva edición de 'Noche en Negro', una cita que ha convertido el centro de la ciudad en un gran escenario al aire libre, con una amplia programación de actividades dirigidas a todos los públicos y que ha vuelto a llenar de ambiente, animación y participación las principales calles y plazas de la capital.

La programación se ha desarrollado en enclaves como Obispo Orberá, Reyes Católicos, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza San Pedro y Plaza de la Constitución, con propuestas que combinan entretenimiento, cultura, música, actividades infantiles y experiencias para disfrutar en familia.

Entre las actividades más destacadas han estado los pasajes del terror de Obispo Orberá, con 'La última Sesión', en el Teatro Apolo, y 'El Bosque Encantado', en EMMA, así como los talleres infantiles organizados en Reyes Católicos, que incluyeron pintacaras, slime terrorífico, manualidades, cuentacuentos y actividades de baile.

Puerta de Purchena ha acogido el espectáculo musical 'Del miedo yo me río', la llegada de la Caravana de las Almas Errantes, de Funámbola, y el concierto de 'Los Vinilos'. Por su parte, el Paseo de Almería se ha convertido en uno de los grandes escenarios de la jornada, con pasacalles, juegos gigantes, actividades familiares, hinchables, talleres infantiles, photocalls, propuestas musicales y la presencia de Sabores Almería.

La jornada también ha contado con espacio para la solidaridad y la concienciación, con un Punto Violeta y una actividad de acogida de animales en adopción bajo el lema 'Truco, Trato, Adopta'. A ello se sumó un espectáculo de títeres de sombras en la fachada del Patio de los Naranjos de la Delegación del Gobierno, adaptado al lenguaje de signos por Asoal.

La música ha tenido igualmente un papel protagonista, con las actuaciones de la OCAL, el concierto de versiones en el Paseo de Almería y el tributo a La Oreja de Van Gogh, celebrado en la Plaza de la Constitución.

La programación se ha completado con actividades en Plaza San Pedro, una exposición de Playmobil con temática de Halloween y propuestas culturales en los museos de la ciudad. El Museo de la Guitarra acogió al mediodía el concierto 'Agua y Vino', mientras que distintos espacios museísticos han ofrecido entrada gratuita durante la tarde y la noche. El Murec también ha contado con entrada gratuita en horario de mañana.

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha destacado la importancia de esta iniciativa como herramienta para impulsar la actividad económica y social. "Hemos ofrecido una programación muy variada, en la que han tenido cabida los más pequeños, los jóvenes y los adultos. Nuestro objetivo era que cada persona encontrase una actividad de su interés y que esta celebración sirviera también para invitar a vecinos y visitantes a pasear por Almería, descubrir sus espacios y disfrutar de todo lo que ofrecen nuestros establecimientos", ha señalado.