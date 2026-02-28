La almeriense Lucía Martínez, única española entre los 50 perfiles con mayor proyección mundial en 'TikTok'

Lucía Martínez, conocida en redes como @lu.singluten. - TIKTOK DISCOVER LIST 2026

ALMERÍA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La almeriense Lucía Martínez, creadora de contenido conocida en redes como @lu.singluten, ha sido incluida en la 'TikTok Discover List 2026', una selección internacional que reúne a 50 creadores con mayor proyección e impacto en la plataforma y en la que figura como única representante española.

Natural de Tíjola, la joven reivindica sus raíces y asegura que siempre que puede habla de su tierra y anima a visitarla. En una entrevista con Europa Press, ha destacado el apoyo recibido desde su entorno y ha subrayado que "hay mucho talento en Almería", donde, según ha explicado, le encanta colaborar con proyectos locales y "darnos voz mutuamente".

La inclusión en la lista le generó "mucha ilusión", aunque ha reconocido que no fue plenamente consciente de su alcance hasta días después. "Si esto se lo hubiese contado a la Lucía de hace tres o cuatro años te aseguro que no se lo habría creído para nada", ha manifestado.

Con más de 200.000 seguidores y 5,3 millones de 'me gusta' acumulados en su perfil de 'TikTok', Lucía ha construido una comunidad en torno a la cocina sin gluten desde noviembre de 2020, cuando publicó su primer vídeo sobre crema de queso. Aquel contenido, sencillo y grabado desde casa, marcó el inicio de un apuesta que hoy la sitúa en una lista global impulsada por la red social.

Su proyecto nació a raíz de una experiencia personal. Tras comenzar a sufrir problemas digestivos, tuvo que retirar distintos alimentos de su dieta, entre ellos el gluten, en un momento en el que, según recuerda, no existía "tanta información ni tantas recetas adaptadas". Esa necesidad la llevó a experimentar en la cocina y a compartir en redes los aprendizajes que incorporó progresivamente a su día a día.

Su objetivo siempre ha sido facilitar el camino a quienes acaban de recibir un diagnóstico de celiaquía y se enfrentan a "cambios drásticos" en su alimentación. En este sentido, ha señalado que su intención es ofrecer "más respuestas y opciones" de las que ella encontró en su momento. La acogida de la comunidad, asegura, ha sido "increíble", con mensajes diarios de seguidores que celebran haber recuperado sabores y recetas que daban por perdidos.

La creadora de contenido ha insistido también en la responsabilidad que implica hablar de alimentación y salud en redes sociales, ámbitos que considera "delicados". Por ello, ha recalcado que evita ofrecer consejos nutricionales "porque no soy nutricionista y hay muchas cosas que se me escapan" y centra su actividad en compartir su experiencia personal y sus recetas, sin sustituir el criterio profesional.

Lucía ha defendido que plataformas como 'TikTok' permiten crear "desde cualquier parte con un móvil y una idea clara". "Basta con tener ganas de contar algo y hacerlo con pasión para que un proyecto pueda crecer", ha afirmado, convencida de que el talento no depende del lugar de origen y de que las redes han democratizado el acceso a la visibilidad y a nuevas oportunidades profesionales.

UNA SELECCIÓN GLOBAL EN CINCO CATEGORÍAS

La 'TikTok Discover List 2026' distingue a 50 creadores de todo el mundo distribuidos en cinco categorías: Educadores, Foodies, Íconos, Innovadores y Originadores. En el caso de Lucía Martínez, su perfil figura en la categoría Foodies, que agrupa a creadores gastronómicos que "marcan tendencia" y comparten recetas y contenidos culinarios con una "visión distinta".

En esta categoría aparecen también perfiles como @2peoplecooking, de Estados Unidos; @afroecologica, de Brasil; o @salt_hank, de Nueva York, junto a creadores de África, Europa, Asia y Oriente Medio.

La lista incorpora además a divulgadores científicos y educativos en la categoría Educadores, como @doctorwalesmd, de Nigeria, o @stemwithm, de Nueva Zelanda; a referentes culturales en la categoría Íconos, entre ellos @drew_talbert, de Estados Unidos; a perfiles con propuestas creativas singulares en Innovadores, como @benedettaa.delucaa, de Italia; y a emprendedores vinculados al comercio digital en Originadores, entre los que figura @thebeautycrop, de Reino Unido.

Según ha destacado la propia plataforma, el proceso de selección ha tenido en cuenta el impacto de los creadores dentro y fuera de la aplicación durante los últimos meses, así como indicadores como el crecimiento de la cuenta, las visualizaciones, la interacción con los seguidores y la capacidad de generar conversación a nivel global.