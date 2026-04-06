Almerienses formaliza su candidatura a las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Logotipo de la formación política Almerienses. - ALMERIENSES

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La formación política Almerienses ha oficializado su participación en las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo tras completar la primera fase del proceso legal con la presentación ante la Junta Electoral Central de la documentación necesaria para concurrir a los comicios, después del anuncio realizado el 23 de marzo y de la publicación del decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 24.

Con este paso, la formación ha señalado en un comunicado que consolida su proyecto político, que ha definido como nacido "por y para la defensa de los intereses de la provincia", con el objetivo de asegurar su presencia en el debate autonómico e iniciar "una etapa decisiva para el futuro de la región".

Una vez superado este trámite, el partido ha entrado en la configuración de su lista de candidatos, una tarea que asume el Comité Electoral, constituido hace unas semanas y encargado ahora de estudiar los perfiles que integrarán la candidatura definitiva para representar a Almería "con solvencia y determinación".

El secretario general de la formación, Manuel Tortosa, ha valorado el ritmo de los trabajos y ha explicado que "cumplido el primer hito administrativo, el partido se centra ahora en las personas".

"Nuestro Comité Electoral está analizando los perfiles que llevarán la voz de Almería a Sevilla. No buscamos solo nombres, sino representantes que sientan y conozcan las carencias y el potencial de nuestra tierra", ha afirmado.

En este contexto, Tortosa ha hecho un llamamiento a los vecinos de la región para que se impliquen en la cita electoral del 17 de mayo. La formación ha defendido que la participación es "la herramienta fundamental para defender los intereses regionales" y "evitar que las decisiones que afectan a Almería sigan dependiendo exclusivamente del centralismo político actual".

"Es el momento de que los almerienses tomemos la palabra. Animamos a todos los vecinos a participar para defender lo nuestro y asegurar que el futuro de nuestra provincia no se decida lejos de aquí, bajo intereses ajenos a nuestra realidad", ha apostillado el secretario general de Almerienses.