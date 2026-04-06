Finalizan las obras de sellado del vertedero de Líjar y la restauración ambiental del clausurado en Albox (Almería)

Restauración del vertedero sellado en Albox (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha realizado este lunes una visita técnica al sellado del vertedero de Líjar, cuyas obras han finalizado, así como al sellado del vertedero de Albox, donde han acabado las labores de restauración ambiental acometidas en dicho enclave.

Según ha explicado la Junta en una nota, la actuación de Albox ha consistido en la intervención sobre una superficie de 66.437,29 metros cuadrados. El proyecto ha tenido un coste total de 2.657.806,13 euros, cofinanciado a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Andalucía 2021-2027.

La consejera ha explicado que "se ha actuado sobre un espacio que presentaba vertidos sin control técnico, con el objetivo de adecuarlo a las condiciones ambientales y de seguridad exigidas por la normativa estatal y europea". En este sentido, ha indicado que "los trabajos se han centrado en estabilizar el terreno y en la reducción de los riesgos asociados a este tipo de instalaciones, especialmente en lo relativo a la posible afección a suelos y aguas".

Las obras, cuya finalización se produjo el pasado 13 de marzo, han tenido una duración de algo más de trece meses, a cargo de la empresa Rialsa Obras S.A.

La intervención se ha centrado en la clausura y sellado de un vertedero de residuos inertes. Los trabajos han incluido la limpieza y acondicionamiento de los materiales existentes en la parcela, la disposición de capas de sellado adaptadas a las características del terreno y la regulación del drenaje de las aguas de escorrentía.

Asimismo, se han ejecutado elementos de contención mediante muros de escollera y se ha delimitado el perímetro para evitar accesos no autorizados. En relación con el movimiento de tierras, la actuación ha supuesto un volumen de desmonte de 135.218,29 metros cúbicos y un volumen de terraplén de 102.302,74 metros cúbicos, lo que ha supuesto la regularización de las superficies y la estabilidad de los taludes existentes.

En paralelo a las actuaciones sobre el terreno, el proyecto ha incorporado un estudio específico de gestión de residuos, orientado a prever y ordenar el tratamiento de los materiales generados durante la ejecución de la obra, como escombros, elementos de vallado y otros residuos asociados a los trabajos.

La consejera ha señalado que "se ha desarrollado un conjunto de actuaciones orientadas a garantizar la estabilidad del terreno y a ordenar los flujos de agua, aspectos relevantes en este tipo de proyectos". Además, ha recordado que, tras la finalización de las obras, se desarrollará un plan de vigilancia y control ambiental con una duración mínima de 30 años que será llevado a cabo por el Ayuntamiento de Albox.

Una vez completadas las fases de sellado y acondicionamiento, el proyecto ha abordado la integración ambiental del espacio mediante la revegetación con especies adaptadas al entorno. En total, se han realizado 40.630 plantaciones, utilizando vegetación autóctona propia de la zona como la retama (Retama sphaerocarpa), el albardín (Lygeum spartum), el esparto (Stipa tenacissima), el romero (Rosmarinus officinalis) o el tomillo (Thymus hyemalis), junto a otras como la campanillera (Withania frutescens), la jarilla (Helianthemum almeriense), el cerrillo (Hyparrhenia hirta) y la alcaparra (Capparis spinosa).

En el caso de Líjar, la intervención se ha desarrollado sobre una superficie de 13.122,41 metros cuadrados y ha supuesto un coste total de 713.428,31 euros también con cofinanciación europea. La actuación ha incluido un importante movimiento de tierras, con un volumen de desmonte de 19.945,56 metros cúbicos y un volumen de terraplén de 20.434,32 metros cúbicos, con el objetivo de adecuar la morfología del terreno y garantizar su estabilidad a largo plazo.

El vertedero, situado al oeste del núcleo urbano de Líjar, acumulaba residuos inertes procedentes principalmente de la construcción, así como restos vegetales y materiales de canteras. Las obras han tenido un plazo de ejecución de seis meses y medio, entre julio de 2025 y enero de 2026, a cargo de la empresa Transformaciones y Embalses Parra, S.L.

A finales del mes de marzo de este año, las instalaciones han sido cedidas al Ayuntamiento de Líjar para su vigilancia, control y mantenimiento conforme a la normativa vigente.

En los actos han estado presentes el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre; la jefa de la Oficina de Economía Circular, Carmen Varela; el jefe de servicio de Protección Ambiental, José Alarcón; el director facultativo de Amaya, Juan Carlos Parra ; y el coordinador provincial de Amaya, Raúl Urdiales, entre otras autoridades.

CONSORCIO ALMANZORA-LEVANTE-VÉLEZ

La consejera también ha realizado una visita técnica a las instalaciones del Consorcio de Gestión de Residuos Almanzora-Levante-Vélez, ubicadas en el municipio almeriense de Albox (Almería), en la que ha recorrido las distintas áreas operativas del centro y ha conocido los procesos automatizados implantados recientemente tanto en la línea destinada a la fracción orgánica recogida separadamente (FORS) como en la zona de tratamiento mecánico-biológico (TMB).

Estas instalaciones se enmarcan en la adaptación del centro a las exigencias establecidas por la normativa estatal y europea en materia de gestión de residuos, en particular por la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como por los objetivos comunitarios de preparación para la reutilización y el reciclado.

El Consorcio, integrado por la Diputación Provincial de Almería y 45 municipios de la provincia, presta servicio a 153.978 habitantes y constituye la infraestructura de referencia para la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y agrícolas en las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez.

Dichos municipios son Albanchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Bédar, Benitagla, Benizalón, Cantoria, Chercos, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Chirivel, Fines, Garrucha, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Los Gallardos, Lúcar, Macael, María, Mojácar, Olula del Río, Oria, Partaloa, Pulpí, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberna, Tahal, Tíjola, Turre, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez Rubio, Vera y Zurgena.

Uno de los principales espacios visitados ha sido la línea de tratamiento de la fracción orgánica de residuos municipales, integrada en la planta de recuperación y compostaje de Albox. Esta instalación se ubica en una nave de 14.689 metros cuadrados, en la que se ha habilitado una línea específica e independiente para el tratamiento de los biorresiduos recogidos de forma separada en los municipios consorciados.

Otro de los ámbitos abordados durante el recorrido ha sido la planta de tratamiento mecánico-biológico, en la que se han ejecutado actuaciones orientadas a la automatización de los procesos de clasificación de residuos, proveniente de los flujos de recogida selectiva y de la fracción "restos".

Las actuaciones desarrolladas en estas instalaciones, junto con la implantación de la recogida separada de biorresiduos en toda la comarca, se integran en un proyecto global con un importe previsto de 14.417.598,25 euros, del que 4.300.050,31 euros corresponden a financiación pública destinada a la adecuación y actualización integral del tratamiento de los residuos municipales de los municipios del Consorcio de Gestión de Residuos Almanzora-Levante-Vélez.