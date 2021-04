Andalucía estudia permitir a inmunizados ante el Covid-19 la movilidad entre provincias y acceso a eventos

ALMERÍA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que su Gobierno está estudiando la posibilidad de permitir a las personas inmunizadas contra el coronavirus, a través de las dos dosis de la vacuna, poder moverse entre las provincias y acceder a eventos como conciertos, representaciones teatrales o corridas de toros.

Así se ha pronunciado Moreno durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Almería, con motivo de la firma, junto al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras,de una declaración institucional en defensa del Trasvase Tajo-Segura.

Juanma Moreno ha indicado que su Gobierno está estudiando y trabajando en esa posibilidad, que se podría en marcha a través de un código QR, que permitiría a la persona inmunizada identificarse. Ha recordado que en este momento, en Andalucía, son 600.000 las personas inmunizadas con las dos dosis de la vacuna.

El presidente de la Junta ha considerado además que una medida de este tipo debería aplicarse también a nivel nacional, de manera que los españoles inmunizados, con su certificado de vacunación, pudieran tener la libertad para moverse en los territorios y para acceder a eventos como conciertos o teatros.

Moreno ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque de manera urgente una Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir este y otros asuntos. Ha señalado que el tema de la posible libertad de movilidad para inmunizados, con sus respectivos certificados de vacunación, también debería abordarse en el Consejo Interterritorial de Salud.

"En Andalucía tenemos 600.000 andaluces inmunizados que deberían tener la posibilidad de moverse", según Moreno, para quien ello supone, sin duda, una "fuerza importante en términos económicos". En su opinión, lo que no se puede es estar esperando al 80 por ciento de inmunización para que esos ciudadanos puedan moverse.

Ha insistido en que estaría bien que este asunto se pudiera debatir entre las comunidades y el Gobierno, tanto en el seno de la Conferencia de Presidentes como en el Consejo Interterritorial de Salud.

Juanma Moreno ha criticado que Sánchez lleve meses sin convocar una Conferencia de Presidentes, ya que mientras en la primera ola de la pandemia sí se celebraron varias, en la segunda y en la tercera, aún siendo más virulentas, no se ha celebrado ninguna. Ha indicado que una reunión de la citada conferencia es también fundamental para debatir sobre el reparto de vacunas.

Ha insistido en demandar al Ejecutivo nacional que envíe más vacunas a Andalucía, donde "vacuna que llega, vacuna que se pone". En estos momentos, según el presidente, hay 2.204.000 personas en Andalucía con al menos una vacuna puesta (casi el 25 por ciento de la población), de los que 600.000 ya están inmunizados a través de las dos dosis.

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

En cuanto a la situación de la pandemia en estos momentos en Andalucía, el presidente ha indicado que, con una incidencia de 263,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por encima de la media nacional (213 casos por cada 100.000 habitantes), la situación es "preocupante" y de "riesgo extremo" porque está creciendo el número de contagios y de hospitalizaciones.

En estos momentos, según ha agregado, hay 1.532 personas hospitalizadas en Andalucía, de las que 308 están en UCI. La ocupación de camas hospitalarias por Covid-19 representa el 8,25 por ciento (7,79 por ciento es la media nacional) y la ocupación de camas UCI es de 15,08 por ciento (21 por ciento es la media nacional).

Pese a la preocupante situación, el presidente ha indicado que, según lo que indican los expertos, parece que no nos vamos a encontrar en una situación como la vivida tras las pasadas navidades, de manera que no habrá un crecimiento "explosivo" de contagios, sino más "sostenido", con un escenario de "picos de sierra".

Ha indicado que los datos apuntan que esta semana seguirá la subida y la tendencia al alza en los contagios, y que la próxima semana podría ralentizarse la situación y entrar en un estado de meseta.

En cualquier caso, el presidente ha querido dejar claro que su Gobierno seguirá adoptando medidas en la lucha contra la pandemia, consciente de que son "impopulares" y no gustan a la mayoría de la ciudadanía, puesto que afectan a la libertad de movimiento y a la actividad económica. "Hasta que no tengamos suficientes vacunas y mayor número de inmunizados no podemos tomar otras medidas", según ha apuntado Moreno.