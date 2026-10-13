Por Andalucía respalda la acampada por la vivienda en Almería y pide a Moreno que "asuma sus responsabilidades"

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, en una atención a los medios. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha trasladado este martes en Almería su respaldo a las personas que mantienen la acampada por el derecho a la vivienda y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "asuma sus responsabilidades ante una crisis que está impidiendo a miles de personas acceder a una casa".

El parlamentario se ha dirigirse a quienes están acampando en Almería para reivindicar una vivienda digna y ha destacado el papel de estas movilizaciones para "obligar a las instituciones a dar respuestas". "La calle ha cogido fuerza, frente a unos fondos de inversión y fondos buitre que, según ha denunciado, pretenden imponer la ley de la selva sobre un recurso fundamental para la vida", ha subrayado.

Alba ha enmarcado la acampada almeriense dentro de una movilización que "recorre el país y en la que miles de jóvenes están defendiendo su futuro". Ha señalado que el desahucio de Mari Carmen ha supuesto "un terremoto en todo nuestro país y ha contribuido a colocar la vivienda en el centro de la agenda política y mediática".

"Frente a los discursos de odio y al señalamiento de las personas más vulnerables por parte de la extrema derecha, la ciudadanía está poniendo encima de la mesa las cosas importantes, las cosas de comer", ha remarcado.

Asimismo, Alba ha advertido de que las reivindicaciones de las acampadas "no pueden dirigirse exclusivamente al Gobierno central" y ha reclamado que la Junta "responda por sus competencias". "No podemos permitir que Moreno Bonilla, que la Junta de Andalucía, teniendo las competencias en vivienda, entienda que esto no va con ellos", ha señalado.

En esta línea, ha reprochado al presidente andaluz que "se escude todo el día detrás de Madrid para no poner soluciones a la crisis de la vivienda en Andalucía". Además, ha recordado que "ha tenido tiempo para aplicar las herramientas de la ley estatal de vivienda, entre ellas la declaración de zonas tensionadas allí donde la presión del mercado está expulsando a la población".

"La movilización debe servir también para exigir medidas a un Gobierno andaluz que permite que los fondos de inversión y los fondos buitre hagan negocio mientras miles de personas se ven obligadas a abandonar las grandes ciudades", ha subrayado.

Durante su intervención en Almería, Alba ha anunciado el apoyo de Por Andalucía a la huelga general y ha destacado su coincidencia con la huelga educativa convocada para el 11 de noviembre. La formación respaldará ambas reivindicaciones y señalará la responsabilidad de la Junta tanto en vivienda como en educación.

El diputado ha lamentado que las políticas de privatización "están debilitando la educación pública y reduciendo los profesionales disponibles para atender al alumnado". Asimismo, ha advertido especialmente "de las dificultades que sufren los niños y niñas con necesidades educativas especiales y ha reclamado que los recursos lleguen a los centros".

Entre las demandas, Alba ha destacado la estabilidad de las plantillas y del personal interino, la bajada de ratios y la climatización de las aulas para garantizar unas condiciones adecuadas ante las altas temperaturas. Asimismo, ha anunciado una reunión sindical durante su visita a Almería para abordar la preparación de la movilización educativa.