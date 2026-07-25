Antonio Díaz toma posesión como alcalde de Chercos y reafirma su "compromiso con los vecinos" - PP ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Antonio Díaz (PP) ha tomado posesión como nuevo alcalde de Chercos en un pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento, en el que ha contado con el apoyo de los concejales de Vox, Independientes, Ciudadanos y PP.

Hasta ahora desempeñaba las funciones de teniente de alcalde y portavoz del equipo de Gobierno, y afronta esta nueva etapa con el objetivo de continuar el trabajo desarrollado en el municipio durante la última legislatura, según una nota del PP.

Junto al nuevo alcalde, también ha tomado posesión de su acta como concejal la popular Cristina Egea, que se incorpora al equipo de gobierno para seguir impulsando los proyectos del municipio.

Tras su elección, Antonio Díaz ha manifestado que asume esta responsabilidad "con mucha ilusión y un enorme sentido de la responsabilidad", y ha asegurado que, aunque queda menos de un año para finalizar la legislatura, trabajará "sin descanso" para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"La prioridad absoluta es solucionar el problema del agua. Los vecinos de Chercos se están abasteciendo con cubas y esa situación no puede prolongarse más" ha señalado, apuntando que va a reunirse "con quien haga falta para encontrar una solución".

Se ha mostrado convencido de que contarán "con el respaldo de la Diputación provincial y de la Junta de Andalucía para resolver este problema que tanto preocupa al municipio".