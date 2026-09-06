Antonio Ruano formaliza su candidatura a las primarias en la sede del PSOE de Almería

Presentación de la candidatura de Antonio Ruano a las primarias en la sede del PSOE de Almería. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista Antonio Ruano ha formalizado su candidatura a las primarias del PSOE de Almería con el respaldo de un "numeroso grupo de militantes" que comparten la necesidad de impulsar un "cambio profundo" en la agrupación municipal y "recuperar la confianza de la ciudadanía en el proyecto socialista".

Así lo ha confirmado el propio Ruano en una nota, que ha dado este paso "convencido de que el PSOE de Almería necesita abrir una nueva etapa, tanto en sus formas de hacer política como en su manera de relacionarse con la militancia y con la sociedad almeriense". "Soy el candidato de la militancia, de quienes creen que las cosas pueden hacerse de otra manera y de quienes quieren volver a sentir orgullo e ilusión por el proyecto socialista", ha señalado.

El candidato ha reclamado que el proceso de primarias se desarrolle con "limpieza, transparencia y participación libre de la militancia", y ha defendido que todos los afiliados deben poder expresar su voluntad sin condicionantes y con las mismas garantías. "Quiero unas primarias limpias, transparentes , en las que la militancia pueda participar libremente y que todas las candidaturas tengan las mismas herramientas para afrontarlas. El PSOE es de sus militantes y son ellos quienes tienen que decidir quién debe liderar el proyecto para recuperar el Ayuntamiento de Almería", ha afirmado.

En concreto, uno de los ejes de la candidatura de Ruano será la defensa de una política basada en el cumplimiento de las normas y en la coherencia "entre lo que el PSOE defiende y lo que practica". En este sentido, ha advertido de la necesidad de respetar los estatutos del partido y evitar la duplicidad de cargos institucionales, defendiendo que cada militante debe asumir un único cargo institucional. "La duplicidad de cargos no la entiende la militancia y tampoco la entienden nuestros votantes", ha señalado Ruano, quien ha considerado que acumular responsabilidades institucionales "transmite una imagen alejada de las necesidades de renovación que reclama la sociedad".

A su juicio, la duplicidad de cargos solo puede justificarse desde la voluntad de tener un puesto seguro, algo que, ha defendido, no puede estar por encima de la renovación y del interés general del proyecto socialista. "Si queremos recuperar la confianza de los ciudadanos, tenemos que empezar por recuperar la confianza de nuestra propia militancia. Y eso exige ejemplaridad, renovación y nuevas formas de hacer política", ha subrayado.

En contexto, Antonio Ruano ha situado la transformación de la ciudad "como el principal objetivo de su candidatura y ha defendido que el PSOE tiene la oportunidad de volver a ser la fuerza política capaz de liderar ese cambio desde el Ayuntamiento ante una alcaldesa sin ganas de gobernar y llevada por la inercia". "Almería necesita un cambio y el PSOE puede ser la fuerza que lidere ese cambio en el Ayuntamiento", ha manifestado.

Para el candidato socialista, la ciudad necesita recuperar la calidad de sus servicios públicos, mejorar la limpieza y poner en marcha una gestión municipal que esté a la altura de una ciudad con siglos de historia. "Tenemos que rescatar los servicios públicos, mantener nuestra ciudad limpia y devolverle el brillo a una ciudad milenaria como la nuestra. Almería tiene un enorme potencial y los socialistas tenemos que ser capaces de ofrecer un proyecto que vuelva a ilusionar a la mayoría de los almerienses", ha defendido.

Ruano ha asegurado que afronta el proceso de primarias con "ilusión, determinación, mucha humildad y la convicción de que es posible construir una alternativa política capaz de recuperar el respaldo ciudadano". "Tengo muchas ganas, mucha ilusión y tengo la firme convicción de liderar un proyecto político de cambio que devuelva la ilusión a la militancia en primera instancia y a la ciudadanía en general", ha señalado.

La formalización de la candidatura se ha producido en la sede provincial del PSOE de Almería, donde Ruano ha estado acompañado por un "numeroso grupo de militantes convencidos de la necesidad de iniciar una nueva etapa en la agrupación municipal".

Así, el candidato ha destacado que el respaldo recibido "demuestra que existe una militancia que quiere participar, opinar y decidir sobre el futuro del partido". "Este proyecto nace de la militancia y quiere contar con la militancia. Queremos un PSOE abierto, participativo, renovado y conectado con la realidad de Almería. Un PSOE que vuelva a mirar a los ciudadanos a los ojos y que vuelva a decirles que hay otra forma de gobernar nuestra ciudad", ha concluido.

En suma, con su candidatura, Ruano aspira a "liderar un proyecto de renovación del PSOE de Almería, recuperar la ilusión de la militancia y convertir al partido en una alternativa de gobierno capaz de volver a conquistar el Ayuntamiento y liderar el cambio que, a su juicio, necesita la ciudad".