Apdha ve "inaceptable" que administración y sociedad "permitan realidades tan indignas" como el chabolismo

Publicado 18/12/2018 15:43:19 CET

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) considera "inaceptable" que desde la administración y también desde la sociedad "se permita que existan realidades tan indignas" como el asentamiento chabolista de Níjar (Almería), donde se ha producido esta martes un grave incendio.

Así lo ha manifestado el coordinador del área de migraciones de Apdha, Carlos Arce, en declaraciones a Europa Press, en las que ha añadido que "hay que decidir si en Andalucía queremos soportar la vergüenza de que existan esos agujeros negros de derechos humanos en nuestro suelo".

Además, ha añadido que lo ocurrido en el asentamiento de Níjar "no es nada nuevo", como tampoco lo es en los ubicados en Huelva, en los que se dan "situaciones inaceptables de derechos humanos y dignidad", y, añade que estos asentamientos "no son temporales, vinculados a las campañas agrícolas, sino estables y continuos", con situaciones "de base insalubres e indignas" y en ocasiones, como ahora, "muy peligrosa para lo más básico como la vida".

Asimismo, Arce señala que la gente que vive en estos asentamientos "no son recién llegados, sino gente que trabaja y aporta a la economía andaluza en condiciones laborales deplorables", lo que "no debería tener un mínimo pase" y ante lo cual "no deberíamos mirar hacia otro lado".

Ante estas circunstancias, la Apdha apuesta por la vía de la regularidad y la legalidad tanto en la primera entrada de los migrantes como en la estancia, porque "la legalidad no se puede construir a espaldas de la realidad, y la realidad es que hay unas personas que trabajan en nuestra tierra y hay que construir las vías para que esas personas puedan estar dentro de una normalidad legal".