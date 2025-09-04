Aprobado el proyecto para ampliar la desaladora del Campo de Dalías (Almería) hasta los 40 hectómetros cúbicos

ALMERÍA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado el proyecto para la ampliación de la planta desaladora del Campo de Dalías, en Almería, con el que se pretende aumentar la capacidad de esta infraestructura de los 30 hasta los 40 hectómetros cúbicos, toda vez que mediante una nueva red permitirá suministros al municipio de Adra.

El proyecto ha sido considerado "idóneo" tras su evaluación técnica y jurídica, según recoge el anuncio suscrito por el subdirector general de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras, Francisco José Hijós Bitrián, que se publica este jueves en el BOE.

Esta decisión permite avanzar en la tramitación administrativa necesaria para la ejecución de las obras, que buscan mejorar la capacidad de producción de agua desalada en la zona. Cabe recordar que el Ministerio prevé la expropiación de 13 fincas para esta actuación que suman 3.485 metros cuadrados.

La ampliación dotará al sistema de distribución de agua tratada de un segundo escalón de bombeo de menor altura que se realizará a través de una tubería existente con una longitud de 3.236 metros.

A partir de este punto, se proyecta la prolongación de la red de distribución con una conducción que conectará con la balsa de regulación con la Rambla de El Tuerto, incluyendo varias tomas intermedias y la conexión con una primera balsa principal de regulación del sistema de riego.

Asimismo, en la conexión con el colector existente se proyectará una chimenea de equilibrio y una arqueta de distribución de la que partirá la nueva conducción de distribución de 4.341 kilómetros de longitud.

A partir de ahora, la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras queda encomendado para comunicar la resolución a los ayuntamientos afectados para garantizar la coordinación institucional de cara al desarrollo del proyecto.

El proyecto cuenta con un Informe de Impacto Ambiental favorable, formulado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental el 11 de julio de 2024. Según dicho informe, no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas correctoras y preventivas contempladas en el documento ambiental y en la resolución correspondiente.

La planta desaladora de Campo de Dalías, en funcionamiento desde 2015, abastece actualmente a las poblaciones de El Ejido, Vícar y Roquetas de Mar, además de garantizar el riego agrícola en el Poniente Almeriense. La ampliación está incluida como parte de las 'Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas' de la Ley 11/2005, de 22 de junio.