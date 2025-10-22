Arturo Pueyo Cuarteto inaugura el XXXIII Festival Internacional Almerijazz este viernes en el Teatro Apolo de Almería

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXXIII Festival Internacional Almerijazz, incluido en la programación del 'Otoño Cultural' del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, arranca este fin de semana con la actuación del clarinetista y saxofonista Arturo Pueyo, que presentará este viernes, 24 de octubre, a las 20,30 horas en el Teatro Apolo su proyecto 'Derroteros', acompañado por Miguel Benito a la batería, Toño Miguel al contrabajo y Seir Caneda al piano.

Natural de Ibiza (1991), Arturo Pueyo combina una sólida formación clásica con una destacada trayectoria en el jazz y la música moderna. Formado con Venancio Rius Martí y figuras como Yehuda Gilad, Jorge Pardo o Kenny Werner, ha desarrollado un "estilo versátil" que abarca swing, funk, blues y flamenco, según ha destacado el Consistorio en una nota.

Pueyo ha colaborado con artistas como Paquito D'Rivera, Antonio Serrano, Miguel Poveda o Carlton J. Smith, actuando en escenarios como el Teatro Real, el Auditorio Nacional o el Festival Internacional de Jazz de Madrid.

En 2022 publicó su primer disco como líder, 'Derroteros', junto a destacados músicos del panorama nacional, que ha presentado en Madrid, Asturias, Cantabria, Málaga, Granada, Albacete, Murcia, La Rioja y Baleares, antes de recalar en Almería.

DOBLE CONCIERTO LOCAL EL SÁBADO 25

El sábado, 25 de octubre, el festival celebrará una nueva cita con el jazz hecho en Andalucía, protagonizada por los grupos almerienses La Causa Swing y La Funkería, que ofrecerán un doble concierto en el Teatro Apolo a partir de las 20,30 horas. Cada formación interpretará un repertorio propio de 45 minutos, con un breve descanso entre ambas actuaciones.

La Causa Swing hará viajar al público "hasta Nueva Orleans" con su sonido inspirado en el jazz más primigenio y las canciones de su tercer disco, 'Swingvergüenzas'.

El grupo está formado por Jorge León, a la voz y guitarra; Miguel Rosales, al piano; una "poderosa" sección de vientos con Héctor Morata, al trombón, David Galera, a la trompeta, y Ginés Soto, al saxo; y una "experimentada y perfectamente compenetrada sección rítmica" con Curro Domene, a la batería, y Mateo García, al bajo.

Por su parte, La Funkería presentará en exclusiva las canciones que está grabando en estudio para su próximo disco, con un "'groove' que hará mover el pie en la butaca irremediablemente" y el sonido "más funk y electrizante que ha dado Almería en los últimos años".

FESTIVAL Y ENTRADAS

La XXXIII edición del Festival Internacional Almerijazz se celebra del 24 de octubre al 9 de noviembre, con una programación de nueve conciertos que forman parte del 'Otoño Cultural' del Ayuntamiento de Almería.

El certamen cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja, Cerveza Águila Sin Filtrar y AIE, y la colaboración de Tony García Espacio Gastronómico, Vera Import, AIE Jazz en Ruta, Clasijazz, El Faro del Jazz y la Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.

Las entradas para los conciertos están disponibles en la taquilla municipal del Teatro Apolo y a través de la web 'almeriaculturaentradas.es' , donde también se puede acceder a la información completa y actualizada en 'almerijazz.com'.