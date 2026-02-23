El tramo Olula-Fines (Almería) de la Autovía del Almanzora inicia su tramitación ambiental para avanzar en las obras

Archivo - Autovía de Almanzora. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALBOX (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este lunes un nuevo avance en la Autovía del Almanzora (A-334) con el inicio de la tramitación ambiental para el tramo que conectará las localidades almerienses de Olula del Río y Fines.

Díaz ha confirmado que la Consejería ya dispone del documento técnico necesario para impulsar esta fase una vez que se ha hecho entrega del anteproyecto. "Ahora vamos a iniciar ese trámite ambiental necesario y preciso", ha señalado la titular de Fomento a preguntas de los medios.

La consejera ha reivindicado la gestión del Ejecutivo autonómico en esta infraestructura, sentido en el que ha recordado que la inversión de 50 millones de euros realizada desde la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta.

Durante su intervención, Díaz ha insistido en que la Junta mantiene su "compromiso" con el desarrollo de esta arteria de comunicación fundamental para la comarca y la conexión con Granada. "Seguimos dando pasos, el compromiso es claro con la comarca del Almanzora y así se refleja", ha manifestado.

La Consejería adjudicó en enero de 2025 a Aima Ingeniería por 271.426 euros la adjudicación del proyecto que permitirá sumar 3,8 kilómetros más a la Autovía del Almanzora entre los municipios almerienses de Olula del Río y Fines.

En concreto, el proyecto contemplará la prolongación de la autovía existente en un tramo comprendido entre el kilómetro 59,7, en las inmediaciones de Fines, y 56,2, cerca de Olula del Río.

En este punto coincidiría con el enlace con la carretera A-349, de Tabernas a Olula del Río por Macael, por lo que supone en área "clave para mejorar las conexiones con la comarca en la que se extrae y se comercializa el mármol de Macael".

El tramo de estudio tiene una longitud de 3.800 metros que se inicia en el enlace de Fines y finaliza a la altura del actual enlace de la A-334 con la A-349, al que se conectará mediante un nuevo ramal de conexión.

De esta forma, el presupuesto estimado de las obras, según figura en los pliegos del contrato, asciende a 43,4 millones de euros.

MÁS DE 20 AÑOS EN OBRAS

La autovía del Almanzora se ideó en 1986, cuando se incluyó su recorrido en la elaboración del Plan General de Carreteras de Andalucía como un tramo de conexión de la autovía del Mediterráneo con la autovía Sevilla-Granada, aunque sin inversiones concretas en varios tramos ni previsión temporal.

No fue hasta 2005 cuando se puso la primera piedra de esta infraestructura, que se incluyó en los sucesivos planes de infraestructuras con el compromiso de su finalización. Los anteriores gobiernos incluyeron la Autovía del Almanzora dentro de su plan de ajuste para reducir el déficit público en 2010.

En marzo de 2012 se firmó el contrato, mediante colaboración público-privada, para construir, conservar y explotar el tramo de la autovía entre Purchena y la Autovía del Mediterráneo (A-7).

Años después, en 2018, se tomó la decisión política de resolver el contrato con una indemnización de 16,6 millones. Con la llegada de Moreno en 2019, se retomó la Autovía del Almanzora con la ejecución de dos tramos con una inversión de más de 50 millones de euros.

La conexión de la Autovía del Almanzora con la Autovía del Mediterráneo se produjo en 2023, con la inauguración de siete kilómetros de carretera de los tramos El Cucador-Concepción y Concepción-A-7. Con esta actuación, se mejora la conexión con la comarca del Almanzora y, en concreto, con municipios como Zurgena, Huércal-Overa, Fines, Albox y Cantoria.