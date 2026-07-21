Asaja Almería pide incluir el cereal dañado por el granizo en Los Vélez en las ayudas por las heladas del almendro

Piedras de granizo recogidas tras la tormenta registrada en la comarca de Los Vélez (Almería). - ASAJA

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Almería ha pedido a la Junta de Andalucía que incluya a los agricultores de cereal afectados por el granizo registrado a finales de junio en la comarca de Los Vélez en la línea extraordinaria de ayudas prevista para las explotaciones de almendro dañadas por las heladas, al tiempo que ha reclamado que "se agilicen" la publicación oficial y la puesta en marcha de estas subvenciones.

Según ha indicado Asaja en una nota, tras la constitución del nuevo Gobierno autonómico, ha solicitado que se retomen "sin demora" las políticas y los compromisos adquiridos con el campo almeriense.

La línea extraordinaria anunciada para los agricultores afectados por las heladas en el almendro está dotada con diez millones de euros y fue confirmada por la Administración autonómica después de la petición formulada por la organización.

La entidad ha cifrado en 148 millones de euros las pérdidas ocasionadas por las heladas en la provincia. Además, ha señalado que las explotaciones más castigadas deben poder percibir las ayudas "sin más retrasos".

Asimismo, Asaja ha recordado que el episodio de granizo registrado a finales de junio en Los Vélez ha afectado a más de 1.000 hectáreas, especialmente a cultivos de cereal que se encontraban en plena campaña de recolección.

La tormenta también ha causado daños en caminos rurales, infraestructuras agrarias, pastos, forraje y paja almacenada, así como en diversas explotaciones de almendro.

La organización agraria ha vinculado esta petición a la situación del cereal, un sector que atraviesa una campaña "marcada por la baja rentabilidad y el incremento de los costes de producción".