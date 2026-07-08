Asaja cifra en 3.916 millones el valor de la campaña hortofrutícola en Almería pese a la bajada de producción

Archivo - Cultivo de tomate en un invernadero de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja ha realizado su balance de la campaña hortofrutícola 2025/2026 en Almería, donde el valor de la producción se ha elevado hasta los 3.916 millones de euros --un 0,6 por ciento más que la campaña anterior-- a pesar de que la producción total ha descendido un 9,8 por ciento hasta los 3,7 millones de toneladas de productos a raíz de las vicisitudes climáticas y fitosanitarias experimentadas durante el curso.

La organización ha valorado estas cifras al superarse el valor de producción de la anterior campaña pese a la "tormenta perfecta" que se ha experimentado en los últimos meses con "numerosas plagas, borrascas históricas, crisis de costes de producción y la incertidumbre geopolítica derivada del conflicto en Oriente Medio".

Según los datos del balance elaborado por Asaja Almería, la superficie cultivada en la provincia se ha situado en 33.720 hectáreas, un 1,5 por ciento más que en la campaña 2024/2025, mientras que la superficie en producción ha alcanzado las 50.230 hectáreas, un 1,8 por ciento más.

La producción total, sin embargo, ha descendido un 9,8 por ciento, hasta los 3,7 millones de toneladas, como consecuencia de los factores climatológicos y fitosanitarios que han marcado la campaña. Pese a ello, el valor de la ha subido ligeramente, con un incremento del 0,6 por ciento, hasta alcanzar los 3.916 millones de euros.

El descenso generalizado de la producción, según Asaja, guarda relación con las borrascas y adversidades climáticas que se han vivido durante la campaña, así como las plagas que han afectado a los cultivos como el 'Thrips parvispinus', la araña roja, la tuta, la mosca blanca o el rugoso, unidas a un incremento generalizado de los costes de producción.

En este contexto, el incremento generalizado de los precios medios ha resultado "determinante" para sostener el valor final de la campaña, "compensando en la mayoría de los cultivos la caída de los cultivos".

El pimiento y el tomate son los cultivos con mayor caída en el valor de producción (-10,4 por ciento y -7,7 por ciento, respectivamente), mientras que la berenjena (27,3 por ciento) y el melón (52,6 por ciento) registran los mayores crecimientos.

POR CULTIVOS

En cuanto a la superficie por cultivos, el pimiento ha retrocedido un dos por ciento, hasta las 12.420 hectáreas, y el tomate un 2,3 por ciento, hasta las 8.550 hectáreas respecto a la campaña anterior. Por el contrario, el resto de cultivos han incrementado su superficie: el pepino un 3,6 por ciento (6.550 hectáreas), el calabacín un 1,8 por ciento (7.870 hectáreas), la berenjena un 5,5 por ciento (2.480 hectáreas), el melón un 11 por ciento (2.842 hectáreas) y la sandía un 7 por ciento (9.106 hectáreas).

En el caso del pimiento, la producción ha caído un 16 por ciento hasta las 745.200 toneladas. Sin embargo, el precio medio de este cultivo crece un 6,7 por ciento, hasta los 144 céntimos por kilo, una subida que no ha sido suficiente para compensar la caída de la cosecha: el valor de la producción retrocede un 10,4 por ciento, hasta los 1.073 millones de euros.

El tomate es uno de los cultivos que más cae en producción. La superficie desciende un 2,3 por ciento, hasta las 8.550 hectáreas, y la producción baja un 17,3 por ciento, hasta las 940.500 toneladas. El precio medio repunta un 11,6 por ciento, hasta los 106 céntimos por kilo, lo que amortigua parcialmente la caída de la producción: el valor de la producción se sitúa en 997 millones de euros, un 7,7 por ciento menos que en la campaña 2024/2025.

Por su parte, el pepino ha registrado uno de los mejores comportamientos económicos de la campaña. La superficie crece un 3,6 por ciento, hasta las 6.550 hectáreas, aunque la producción cae un 5,8 por ciento, hasta las 655.000 toneladas. El notable incremento del precio medio, un 18,2 por ciento más, hasta los 91 céntimos por kilo, impulsa el valor de la producción hasta los 596 millones de euros, un 11,3 por ciento más que en la campaña anterior.

El calabacín repite la tendencia positiva del pepino. La superficie aumenta un 1,8 por ciento, hasta las 7.870 hectáreas, mientras que la producción retrocede un 16,7 por ciento, hasta las 354.150 toneladas. El fuerte incremento del precio medio, un 34,2 por ciento más, hasta los 106 céntimos por kilo, eleva el valor de la producción hasta los 361 millones de euros, un 11 por ciento más que en la campaña 2024/2025.

La berenjena firma uno de los balances más sólidos de la campaña. La superficie crece un 5,5 por ciento, hasta las 2.480 hectáreas, y la producción aumenta un dos por ciento, hasta las 359.600 toneladas. A ello se suma un notable incremento del precio medio, un 24,7 por ciento más, hasta los 121 céntimos por kilo, que dispara el valor de la producción hasta los 435 millones de euros, un 27,3 por ciento más que en la campaña anterior.

CULTIVOS DE PRIMAVERA

El melón protagoniza el mayor crecimiento porcentual de toda la campaña. La superficie aumenta un once por ciento, hasta las 2.842 hectáreas, y la producción crece un 25,8 por ciento, hasta las 144.922 toneladas. El precio medio sube un 21,3 por ciento, hasta los 91 céntimos por kilo, lo que dispara el valor de la producción hasta los 132 millones de euros, un 52,6 por ciento más que en la campaña 2024/2025 consolidando nuevas variedades y mercados.

Mientras, la sandía incrementa su superficie un 7 por ciento, hasta las 9.106 hectáreas, con una producción que crece un 10,9 por ciento, hasta las 519.025 toneladas. Es, junto con el pimiento, el único de los grandes cultivos en el que el precio medio desciende, un 7,5 por ciento menos, hasta los 62 céntimos por kilo, aunque el valor de la producción logra crecer un 2,6 por ciento, hasta los 322 millones de euros.

El tomate y la sandía son especialmente sensibles a la importación de producción procedente de países como Marruecos o Senegal. Cuando estos países atraviesan problemas derivados de plagas, escasez de agua u otros factores, la entrada de producto importado se reduce y los precios en origen en Almería logran mantenerse, lo que evidencia el grado de dependencia de estos cultivos respecto a la competencia exterior.

La campaña 2025/2026 confirma, para Asaja, la "fortaleza estructural del modelo agrícola almeriense", que es "capaz de sostener su valor económico incluso en un contexto adverso sin precedentes recientes". Así, la evolución de los precios durante la campaña ha estado marcada por la "estabilidad", ya que "no ha habido grandes caídas de las pizarras de precios a lo largo de toda la campaña".

Con estos datos, Asaja ha apuntado que el sector hortícola almeriense "demuestra capacidad de resistencia" al elevar ligeramente el valor de su producción pese a las adversidades climáticas y la incertidumbre geopolítica.