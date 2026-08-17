Asaja prevé hasta un 15% más de producción en la vendimia con una uva de "excelente calidad" en la Alpujarra de Almería

Vendimia. - ASAJA

ALMERÍA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja prevé una campaña favorable de vendimia, especialmente en la comarca de la Alpujarra almeriense, ya que las primeras estimaciones apuntan a una cosecha similar a la del pasado año aunque con un ligero incremento de producción que podría situarse entre un 10 y un 15 por ciento más de kilos con una de "excelente calidad".

En una nota, la organización agraria ha indicado que se espera una campaña marcada por una uva "sana" y "limpia" gracias a las condiciones climatológicas registradas durante el ciclo del cultivo.

A diferencia de campañas anteriores, este año las precipitaciones han tenido una distribución "más favorable", concentrándose principalmente durante los meses de invierno, lo que ha permitido al viñedo afrontar el ciclo "con una mejor disponibilidad de agua y un buen desarrollo vegetativo".

No obstante, la organización agraria recuerda que el sector continúa condicionado por la necesidad de optimizar los recursos y hacer frente a unos costes de producción "cada vez más elevados". En este sentido, Asaja Almería pone el foco en el incremento de los costes que soportan los viticultores.

El precio de los fertilizantes acumula una subida superior al 66 por ciento, mientras que los costes laborales han aumentado alrededor de un 70 por ciento, a lo que se suman los incrementos en fitosanitarios y tratamientos preventivos necesarios para garantizar la sanidad del cultivo.

Por otro lado, la organización agraria destaca que las condiciones de este año favorecen unas previsiones muy positivas en cuanto a calidad.

Las diferencias térmicas entre el día y la noche propias de las zonas vitivinícolas de interior, junto con la ubicación de muchas plantaciones a elevada altitud, contribuyen a una maduración más pausada de la uva y a conservar las características que distinguen a los vinos de la zona.

INICIO CON VARIEDADES TEMPRANAS

La vendimia comenzará esta semana con la recogida de las variedades más tempranas, mientras que la previsión es que la campaña se prolongue hasta finales de septiembre, dependiendo de la evolución de la maduración de cada variedad.

Desde Asaja Almería recuerdan la importancia del viñedo como cultivo tradicional vinculado al territorio, al mantenimiento del medio rural y a la economía de numerosas familias agricultoras.

Asimismo, ponen en valor el reconocimiento de los vinos elaborados en la comarca de Laujar-Alpujarra, amparados bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP), como ejemplo de calidad y de la apuesta por un producto diferenciado nacido en la provincia.

La presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, ha señalado que "el viñedo almeriense es un ejemplo de adaptación y esfuerzo de nuestros viticultores, que siguen apostando por un cultivo con historia y con un gran potencial, a pesar del importante incremento de los costes que están reduciendo los márgenes de rentabilidad de las explotaciones".