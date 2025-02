Las asociaciones vecinales de Cabo de Gata-Níjar (Almería) critican la "deficiente asistencia sanitaria" que reciben

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones vecinales de los pueblos de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, han criticado la "deficiente asistencia sanitaria" que reciben y han expresado su preocupación por el "creciente deterioro" de los servicios médicos en la zona, sin que, según aseguran, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les haya ofrecido "soluciones satisfactorias".

La "insuficiente" asistencia primaria en los Pueblos del Cabo de Gata afecta especialmente a mayores, personas con discapacidad y vecinos sin recursos para desplazarse en una zona con escaso transporte público, según ha indicado la Coordinadora de Asociaciones Vecinales en un comunicado.

En concreto, apuntan desde la asociación, en el consultorio de San José, que atiende a las poblaciones de San José, El Pozo de los Frailes, La Boca de los Frailes, Las Presillas Bajas, Los Escullos y La Isleta del Moro, la atención programada "es de solo tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, aunque solo se consigue mantener en un 70 por ciento de esos días".

En El Pozo la asistencia sanitaria se ofrece "solo un día cada 15". La misma frecuencia se mantiene en La Isleta del Moro, donde residen 203 personas, y en Rodalquilar, con 141 habitantes.

En Las Negras la atención se presta "tres días al mes", con 195 residentes. Por su parte, en Los Albaricoques, con 320 habitantes, la asistencia se reduce a "dos días mensuales".

Desde la asociación advierten que "si solicitamos cita para el médico de familia a través de la aplicación Salud Responde, el plazo de concesión oscila entre 10 y 15 días". La programación de la atención médica se hace con recursos profesionales "muy limitados, lo que complica garantizar una asistencia continuada en los consultorios".

"El personal sanitario también se pone enfermo, dispone de permisos y, en muchas ocasiones, no hay médicos sustitutos", apuntan desde la asociación. Por ello, "no son pocos los casos en los que los usuarios acuden a su cita y se encuentran con el consultorio cerrado".

Desde la asociación señalan que la explicación que reciben por parte de las autoridades sanitarias es que los recursos asignados a sus poblaciones son los que, proporcionalmente, les corresponden.

"Sin embargo, creemos que no se está teniendo en consideración las peculiaridades excepcionales de un municipio como Níjar, que cuenta con 30 núcleos de población, separados por distancias muy importantes", han precisado.

"Tampoco se tiene en consideración el escaso servicio de transporte público entre nuestras localidades, lo que hace inviable el traslado de unas a otras para quienes no disponen de vehículo propio".

Además, advierten que "el alto índice de población mayor, con enfermedades crónicas, requiere una atención sanitaria más frecuente, algo que no se refleja en la asignación de recursos".

"A estas circunstancias se suma la existencia de unas 15.000 personas migrantes que viven en asentamientos chabolistas y que no son censadas por decisión municipal", señalan. "Al no estar registradas, no existen legalmente dentro de la población de derecho de nuestro municipio, a pesar de formar parte real del vecindario".

Por ello, los vecinos de los pueblos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar piden que la Junta de Andalucía "tenga en consideración nuestras necesidades y nuestro derecho a recibir una asistencia sanitaria adecuada".

Insisten en que es fundamental "incrementar los recursos profesionales para garantizar una atención sanitaria digna". Además, piden que el Ayuntamiento de Níjar se implique activamente y exija a la Junta los medios que, aseguran, "nos corresponden por derecho".

Por el momento, explican que su Coordinadora de Asociaciones Vecinales ya ha solicitado a la delegación territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía "una respuesta satisfactoria a sus demandas". También han trasladado sus reivindicaciones a todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía y esperan que se tomen medidas.

Además, han convocado una nueva reunión a finales de marzo para decidir los siguientes pasos, aunque dejan claro que no están dispuestos a aceptar la actual situación y que no van a "resignar a continuar con una atención sanitaria deficiente".