Aspapros prevé alcanzar 16.000 sesiones anuales de atención temprana en Almería tras renovar su concierto con la Junta

Equipo de Aspapros. - ASPAPROS

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de padres, madres y protectores de personas con discapacidad intelectual en Almería (Aspapros) prevé alcanzar las 16.000 sesiones anulaes de atención temprana para niños de 0 a 6 años con trastornos al desarrollo o riesgos de presentarlos gracias a la renovación del concierto de su centro de atención con la Junta de Andalucía, mediante el que se aumentará la capcidad de atención con más profesionales.

Según informa la entidad, la renovación de sus acuerdos con la Junta de Andalucía para los próxmo cuatro años dará continuidad a la atención temprana al tiempo que supone el crecimiento del equipo profesional y un importante aumento de la capacidad de atención del centro.

Conforme a sus cifras, en 2016 el CAIT Aspapros realizaba aproximadamente 2.800 sesiones anuales mientras que, en 2020, la cifra ascendió a 8.160 sesiones. "Ahora, con la nueva renovación, el centro prevé alcanzar las 16.000 sesiones al año", han afirmado ante una nueva oportunidad para su crecimiento.

Aspapros cuenta con más de 45 años de experiencia en Atención Temprana en Almería. Su trayectoria comenzó en 1979, cuando la entidad inició este servicio en la provincia, antiguamente denominado 'estimulación precoz'. Desde entonces, ha acompañado a miles de menores y sus familias en una etapa clave del desarrollo infantil.

La atención temprana se dirige a menores de 0 a 6 años y tiene como objetivo responder lo antes posible a las necesidades que pueden aparecer en el desarrollo. La intervención en estos primeros años es fundamental para favorecer la comunicación, la autonomía, la motricidad, la regulación emocional, el juego, la relación social y el aprendizaje.

El modelo de Aspapros se basa en una intervención individualizada, interdisciplinar y coordinada. Cada menor cuenta con un plan de intervención propio, diseñado por el equipo profesional y adaptado a sus necesidades. Este trabajo se realiza siempre con la participación activa de la familia y en coordinación con otros recursos del entorno, como centros educativos, servicios sanitarios y profesionales externos.

El equipo del CAIT Aspapros está formado por profesionales especializados en psicología, logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional. Este enfoque permite abordar el desarrollo infantil de forma global y ofrecer una respuesta ajustada a cada situación.

Las familias reciben orientación, pautas y seguimiento para poder reforzar en casa los objetivos trabajados en el centro. Los profesionales de Aspapros cuentan con formación en lenguaje natural asistido y en el uso de comunicadores adaptados, como comunicadores por mirada y comunicadores de acceso directo.

Estas herramientas permiten ofrecer apoyos específicos a niños y niñas con importantes dificultades en la comunicación, favoreciendo su participación, su autonomía y su capacidad para expresar necesidades, intereses y emociones.

El CAIT Aspapros cuenta, además, con la certificación ACSA en nivel Óptimo, un aval externo de calidad que reconoce el trabajo desarrollado por la entidad. Según los datos recogidos en el dossier del proyecto, el centro se sitúa como uno de los CAIT mejor valorados de Andalucía entre los centros certificados analizados, con una tasa de cumplimiento del 82,86 por ciento.