Atienden a 29 inmigrantes, ocho de ellos menores, de dos pateras interceptadas en aguas de Carboneras (Almería)

ALMERÍA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 personas de origen extranjero, entre ellas una mujer y ocho menores de edad, han sido atendidas por los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja tras detectar la llegada de al menos dos pateras a aguas de la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que fue sobre las 16,40 horas de este domingo cuando se recibieron varios avisos sobre la presencia de estas dos embarcaciones, por lo que se movilizaron medios de emergencias y policiales.

Así, la Guardia Civil asistió en el lugar de los hechos a un total de 29 personas que, posteriormente, fueron trasladadas al centro temporal de atención a extranjeros (CATE) del Puerto de Almería, donde Cruz Roja prestó auxilio a cuatro heridos que, no obstante, no precisaron traslado hospitalario.