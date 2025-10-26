Atropellado un ciclista de 22 años en la A-1051 en sentido Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 26 octubre 2025 9:28

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

Un ciclista de 22 años de edad ha resultado herido leve este pasado sábado al ser atropellado por un turismo en el kilómetro ocho de la A-1051, en sentido Roquetas de Mar (Almería).

El servicio de emergencias 112 confirma a Europa Press que el herido fue trasladado al Hospital de Poniente después de que la Guardia Civil solicitara la presencia de servicios sanitarios en la zona del accidente.

El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana del sábado. El ciclista, de 22 años, resultó herido pero sin revestir gravedad las lesiones fruto del atropello.

