El Auditorio Maestro Padilla de Almería, escenario de cuatro semanas de intensa actividad cultural

La programación especial de Navidad de Almería ya está en marcha y el Auditorio Municipal Maestro Padilla será el escenario de cuatro semanas de frenética actividad. Coordinada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, y con el precedente del triunfo absoluto de 'La Traviata', el Auditorio contará con una quincena de propuestas del 12 de diciembre al 4 de enero.

Entre los nombres destacados de estas semanas estarán José Mercé, Los Hermanos Aragón, Orquesta Ciudad de Almería por partida doble, teatro con una obra protagonizada por Lola Herrera, y otra por Carlos Hipólito y Kiti Mánver, Chanqueños Pa' Belén en Familia -también lleno por dos veces-, ballet internacional, doble cita con cómicos o los conciertos navideños de Grupo Almenara o la Agrupación Musical de San Indalecio.

Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo en Obisbo Orberá y en la plataforma web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También se podrán adquirir en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del espectáculo, según una nota del Ayuntamiento.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha destacado que "la programación de Navidad contará en la segunda quincena de diciembre con el arranque de los conciertos en Plaza de las Velas o la Plaza de la Constitución, pero no por ello hemos descuidado a nuestro Auditorio, que es por derecho propio nuestro espacio escénico más importante".

"Con una oferta variada, será punto de encuentro fundamental para muchas noches de las fiestas navideñas, como también lo será el Teatro Apolo del 2 al 4 de enero con el tradicional ciclo de Teatro Infantil, antesala de la Cabalgata de Reyes Magos", ha proseguido explicando.

Entre los espectáculos previstos el próximo sábado, día 13, a las 20,30 horas, se celebrará José Mercé canta a Manuel Alejandro. Actuará un día después de ser nombrado 'Hijo Adoptivo' en un acto el día 12 en el Teatro Apolo. Siempre ha admirado profundamente a uno de sus paisanos más ilustres, Manuel Alejandro, a quien quiere dedicar su espectáculo versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco.

A Mercé le acompañará su cuadro habitual con dos guitarras flamencas, tres palmeros, una percusión flamenca a los que acompañarán un piano acústico y un contrabajo que aportarán una nueva sonoridad a unas canciones tan reconocidas.

El sábado 20 de diciembre, en dos pases a las 19,00 y 22,00 horas, será el turno del espectáculo 'Chanqueños Pa' Belén En Familia', cita capitaneada por los cantaores Cristo Heredia, Edu García, Antonio García 'El Genial' y Aquilino García, con un elenco de lo más nutrido, con guitarras de José Bellido, Eduardo Aguilera y Rubén 'El Pirri', bajo de David Santiago, percusión de Jonhy Cortés e Israel Amador, y palmas y coros de J. Andrés Heredia y Tony Santiago 'El Negrillo'.

El domingo 21 de diciembre, a las 12,30 horas, la Orquesta Ciudad de Almería interpretará El Mesías, su concierto de Navidad, con dirección de Michael Thomas y donde participarán el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada (dirigido por Héctor Eliel Márquez), Inés Ballesteros como soprano, Alicia Naranjo como mezzosoprano, Pepe Hannan tenor y Pablo Gálvez barítono.

El sábado 27 de diciembre, a las 20,30 horas se representará Música para Hitler, que protagonizarán Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Dani Muriel y Marta Velilla. Obra de Yolando García Serrano y Juan Carlos Rubio, que la dirige, representa a un Pau Casals que se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Allí se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias.

El 1 de enero, a las 19,30 horas, la Orquesta Ciudad de Almería interpretará su Concierto de Año Nuevo y de esta forma la OCAL convierte a Almería en una réplica vienesa con su tradicional concierto de Año Nuevo. El programa incluirá 'Capricho Italiano' y una selección de polkas y valses vieneses. Contará con la dirección de Michael Thomas y la participación como solista de Stèphanie Huang.

TEATRO APOLO

Otro escenario relevante para la actividad cultural almeriense será el Teatro Apolo, que este miércoles, a las 20,30 horas acogerá el Queens League. Dentro del Programa Estable de Teatro Aficionado, Aedea Teatro lleva este tributo al Apolo. Seis mujeres, que, en otro tiempo compartieron el mismo trono y el mismo marido, regresan del pasado para reclamar su voz en el presente.

El sábado 13 de diciembre, a las 10,00 horas, habrá un concurso municipal de Villancicos, que organiza el Área de Cultura, donde participan desde escolares de infantil a agrupaciones adultas. La entrada es con invitación y los ganadores actuarán en el escenario de la Plaza de las Velas en la segunda quincena de diciembre.

El domingo 14 de diciembre, a las 12,00 horas, la Banda Municipal de Música interpretará su Concierto de temporada de la formación que dirige José Solá Palmer, que se desarrollará bajo el título de 'Una mirada a España foránea, más un estreno almeriense'. En esta ocasión será un repertorio de compositores extranjeros inspirados por sus visitas al país, pero se incluirá el estreno absoluto de la última obra de Francisco José Pérez Cruz, músico de la Banda.

El viernes 19 de diciembre, a las 20,00 horas, será una noche musical en los 80. La Orquesta Alborán presenta Una Noche Musical en los 80.

El viernes 2 de enero, a las 17,30 horas, . Aires, Hojas Al Viento (Festival Teatro Infantil). El sábado 3 de enero, a las 17,30 horas, se representará Debajo del tejado (Festival Teatro Infantil), mientras que el 4 de enero, a las 17,30 horas, se escenificará El Bosque de Coco. (Festival Teatro Infantil).

Una vez que pasan las campanadas y se ha brindado por la entrada de un nuevo año, los más pequeños de la casa tienen, desde hace más de treinta años, en el Festival de Teatro Infantil el perfecto compañero de viaje para hacer más llevadera la cuenta atrás hacia la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.